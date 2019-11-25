الجمع بين كأس آسيا وكأس الخليج " هاجس " يؤرق قطر قبل خليجي 24
تقام بطولة خليجي 24 للعام الجاري 2019 للمرة
التاسعة في نفس العام الذي أقيمت فيه بطولة كأس آسيا التي أحرز المنتخب القطري
لقبها بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره المنتخب الياباني .
وإستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع
العام الجاري بطولة كأس آسيا وسبق وأن أقيمت البطولة في نفس العام الذي أقيمت فيه
بطولة كأس آسيا ثمانية مرات من قبل خلال سبعة وأربعين سنة.
ولم يستطع أي منتخب من الجمع بين البطولتين
وهو الأمر المثير للجدل والذي قد يمثل نذير شؤم على المنتخب القطري حامل لقب كأس
آسيا الأخيرة .
وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر
الرياضي " الضوء على المناسبات التي أقيمت فيها بطولة كأس آسيا وكأس الخليج
في موسم واحد .
بداية التلاقي
بدأت بطولة كأس الخليج وكأس آسيا في التلاقي
معًا بعام واحد سنة 1972 عندما إستضافت المملكة العربية السعودية بطولة الخليج
وإستضافت تايلاند كأس آسيا حيث نجح المنتخب الكويتي في الحصول على لقب كأس الخليج
للمرة الثانية تواليًا في ثاني نسخ البطولة فيما حل المنتخب السعودي في المركز
الثاني .
وفي بطولة كأس آسيا نجح المنتخب الإيراني في
الحصول على اللقب للمرة الثانية في تاريخه وحل منتخب بورما المركز الثاني في
البطولة التي لٌعبت وقتها بنظام الدوري من دور واحد فقط .
وفي نسخة 1976 كرر التاريخ نفسه تماماً حيث
حصد المنتخب الكويتي لقب كأس الخليج التي إستضافتها الدوحة للمرة الرابعة تواليًا
فيما حقق المنتخب الإيراني لقب كأس آسيا التي أقيمت في طهران بالفوز على المنتخب
الكويتي بهدف مقابل لا شيء.
سيطرة عربية
وفي النسخة الخاصة بعام 1984 بدأت سيطرة
العرب حيث نجح المنتخب السعودي في حصد لقب كأس آسيا بالفوز على الصين بهدفين مقابل
لا شيء في البطولة التي أقيمت في سنغافورة في الوقت الذي نجح فيه أسود الرافدين في
الحصول على كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه في البطولة التي أقيمت في سلطنة
عمان .
وواصل العرب سيطرتهم في نسخة 1984 حيث نجح
المنتخب السعودي في الحصول على لقب بطولة كأس آسيا ليحافظ على لقبه بعد حسمه
للمباراة النهائية وفوزه على كوريا الجنوبية بركلات الجزاء الترجيحية في البطولة
التي أقيمت في الدوحة في الوقت الي نجح فيه العراق في الفوز بكأس الخليج التي
أقيمت في السعودية.
وفي بطولة عام 1992 تمكن العنابي من حصد كأس
الخليج للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة التي حملت الرقم 11 والتي أقيمت في الدوحة
وحل المنتخب البحريني في الوصافة فيما نجح المنتخب الياباني في الحصول على لقب كأس
آسيا بالفوز على السعودية .
ونجح المنتخب السعودي في العودة لريادة
القارة الصفراء بعد حصوله على لقب كأس آسيا عام 1996 على حساب المنتخب الإماراتي بركلات
الجزاء الترجيحية فيما تمكن المنتخب الكويتي من حسم بطولة كأس الخليج على حساب قطر
.
وفي عام 2004 تمكن المنتخب القطري من الحصول
على لقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه في النسخة السابعة عشر التي أقيمت في
الدوحة فيما فاز المنتخب الياباني بكأس آسيا التي لٌعبت في لبنان بعد الفوز على
الصين في المشهد الختامي بثلاثة أهداف مقابل هدف .
آخر المناسبات التي أقيمت فيها كأس الخليج
وكأس آسيا في عام واحد
آخر الأعوام التي تصادف فيها إقامة بطولة كأس
آسيا وكأس الخليج كانت في العام 2007 حينما نجح المنتخب العراقي في الفوز بلقب كأس
آسيا على حساب المنتخب السعودي فيما نجح المنتخب الإماراتي في الحصول على لقب كأس
الخليج للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على عمان في البطولة التي أقيمت بالإمارات.
فهل ينجح المنتخب القطري الذي حقق البطولة
الآسيوية الاولى في تاريخيه أن يجمع بين اللقب القاري وكأس الخليج ؟