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الجمع بين كأس آسيا وكأس الخليج " هاجس " يؤرق قطر قبل خليجي 24

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:29 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام بطولة خليجي 24 للعام الجاري 2019 للمرة التاسعة في نفس العام الذي أقيمت فيه بطولة كأس آسيا التي أحرز المنتخب القطري لقبها بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره المنتخب الياباني .

 

وإستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع العام الجاري بطولة كأس آسيا وسبق وأن أقيمت البطولة في نفس العام الذي أقيمت فيه بطولة كأس آسيا ثمانية مرات من قبل خلال سبعة وأربعين سنة.

 

ولم يستطع أي منتخب من الجمع بين البطولتين وهو الأمر المثير للجدل والذي قد يمثل نذير شؤم على المنتخب القطري حامل لقب كأس آسيا الأخيرة .

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على المناسبات التي أقيمت فيها بطولة كأس آسيا وكأس الخليج في موسم واحد .

 

بداية التلاقي

 

بدأت بطولة كأس الخليج وكأس آسيا في التلاقي معًا بعام واحد سنة 1972 عندما إستضافت المملكة العربية السعودية بطولة الخليج وإستضافت تايلاند كأس آسيا حيث نجح المنتخب الكويتي في الحصول على لقب كأس الخليج للمرة الثانية تواليًا في ثاني نسخ البطولة فيما حل المنتخب السعودي في المركز الثاني .

 

وفي بطولة كأس آسيا نجح المنتخب الإيراني في الحصول على اللقب للمرة الثانية في تاريخه وحل منتخب بورما المركز الثاني في البطولة التي لٌعبت وقتها بنظام الدوري من دور واحد فقط .

 

وفي نسخة 1976 كرر التاريخ نفسه تماماً حيث حصد المنتخب الكويتي لقب كأس الخليج التي إستضافتها الدوحة للمرة الرابعة تواليًا فيما حقق المنتخب الإيراني لقب كأس آسيا التي أقيمت في طهران بالفوز على المنتخب الكويتي بهدف مقابل لا شيء.

 

سيطرة عربية

 

وفي النسخة الخاصة بعام 1984 بدأت سيطرة العرب حيث نجح المنتخب السعودي في حصد لقب كأس آسيا بالفوز على الصين بهدفين مقابل لا شيء في البطولة التي أقيمت في سنغافورة في الوقت الذي نجح فيه أسود الرافدين في الحصول على كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه في البطولة التي أقيمت في سلطنة عمان .

 

وواصل العرب سيطرتهم في نسخة 1984 حيث نجح المنتخب السعودي في الحصول على لقب بطولة كأس آسيا ليحافظ على لقبه بعد حسمه للمباراة النهائية وفوزه على كوريا الجنوبية بركلات الجزاء الترجيحية في البطولة التي أقيمت في الدوحة في الوقت الي نجح فيه العراق في الفوز بكأس الخليج التي أقيمت في السعودية.

 

وفي بطولة عام 1992 تمكن العنابي من حصد كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة التي حملت الرقم 11 والتي أقيمت في الدوحة وحل المنتخب البحريني في الوصافة فيما نجح المنتخب الياباني في الحصول على لقب كأس آسيا بالفوز على السعودية .

 

ونجح المنتخب السعودي في العودة لريادة القارة الصفراء بعد حصوله على لقب كأس آسيا عام 1996 على حساب المنتخب الإماراتي بركلات الجزاء الترجيحية فيما تمكن المنتخب الكويتي من حسم بطولة كأس الخليج على حساب قطر .

 

وفي عام 2004 تمكن المنتخب القطري من الحصول على لقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه في النسخة السابعة عشر التي أقيمت في الدوحة فيما فاز المنتخب الياباني بكأس آسيا التي لٌعبت في لبنان بعد الفوز على الصين في المشهد الختامي بثلاثة أهداف مقابل هدف .

 

آخر المناسبات التي أقيمت فيها كأس الخليج وكأس آسيا في عام واحد

 

آخر الأعوام التي تصادف فيها إقامة بطولة كأس آسيا وكأس الخليج كانت في العام 2007 حينما نجح المنتخب العراقي في الفوز بلقب كأس آسيا على حساب المنتخب السعودي فيما نجح المنتخب الإماراتي في الحصول على لقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على عمان في البطولة التي أقيمت بالإمارات.

 

فهل ينجح المنتخب القطري الذي حقق البطولة الآسيوية الاولى في تاريخيه أن يجمع بين اللقب القاري وكأس الخليج ؟

 

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

بطولة خليجي 24 الصين ا

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