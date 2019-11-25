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البورصات الأوربية ترتفع بنهاية التعاملات بقيادة قطاع السفر والترفيه

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:23 م
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بورصة لندن
بورصة لندن
وكالات
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أغلقت البورصات الأوربية تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بقيادة قطاع  السفر والترفيه الذي صعد بنحو 1.9 بالمائة.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1 بالمائة ليسجل 408.09 نقطة.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 1 بالمائة ليسجل 7396.2 نقطة.

وقفز مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 13246.4 نقطة.

وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل 5924.8 نقطة.

وتراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.08 بالمائة ليسجل 1.1012 دولار.
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مؤشر فوتسي مؤشر ستوكس البورصات الأوربية

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