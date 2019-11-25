يلا شووت MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك NOW

يقدم الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب استاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمبارايات الدوري المصري الممتاز.





كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة الزمالك ضد إنبي، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك ضد إنبي دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي كورة اون لاين، بث مباشر الزمالك ضد إنبي يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ضد إنبي كورة ستار الدوري المصري بلس يوتيوب مباراة الزمالك ضد إنبي، كورة ستار الاسطورة بث مباراة الزمالك ضد إنبي يلا شوت توداي نيوز نتيجة مباراة الزمالك ضد إنبي اليوم بث مباشر يلا شوت الزمالك ضد إنبي.





موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد إنبي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري

وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت On Sport HD، كما ستنقل المباراة عبر قناة Time Sport HD تايم سبورت، المالكين للحقوق الحصرية لإذاعة مباريات الدوري المصري





التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد إنبي:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: محمد حسن، أحمد زيزو، محمد أوناجم، شيكابالا، كريم بامبو.

خط الهجوم: عمر السعيد.





يلا شوت بث مباشر الزمالك ضد إنبي كورة انلاين، مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي في الدوري كورة ستريم.





مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر يلا شوت الزمالك وإنبي بث مباشر، يلا شووت الزمالك وإنبي بث مباشر إنبي والزمالك كورة لايف رابط ماتش الزمالك ضد إنبي اليوم شووت كول كورة تابع ماتش الزمالك ضد إنبي kora live بث الاسطورة مشاهدة الزمالك ضد إنبي live7hd رابط الدوري المصري، الزمالك ضد إنبي الآن يلا شوت اليوم، ماتش الزمالك ضد إنبي يلا شوت حصري، كورة جول الزمالك وإنبي بث مباشر kooora goal.



