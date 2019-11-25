Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شووت MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك NOW

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يقدم الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب استاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمبارايات الدوري المصري الممتاز.

كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة الزمالك ضد إنبي، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك ضد إنبي دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي كورة اون لاين، بث مباشر الزمالك ضد إنبي يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ضد إنبي كورة ستار الدوري المصري بلس يوتيوب مباراة الزمالك ضد إنبي، كورة ستار الاسطورة بث مباراة الزمالك ضد إنبي يلا شوت توداي نيوز نتيجة مباراة الزمالك ضد إنبي اليوم بث مباشر يلا شوت الزمالك ضد إنبي.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري
من المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد إنبي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري
وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت On Sport HD، كما ستنقل المباراة عبر قناة Time Sport HD تايم سبورت، المالكين للحقوق الحصرية لإذاعة مباريات الدوري المصري

التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد إنبي:-
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.
خط الوسط: محمد حسن، أحمد زيزو، محمد أوناجم، شيكابالا، كريم بامبو.
خط الهجوم: عمر السعيد.

يلا شوت بث مباشر الزمالك ضد إنبي كورة انلاين، مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي في الدوري كورة ستريم.

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر يلا شوت الزمالك وإنبي بث مباشر، يلا شووت الزمالك وإنبي بث مباشر إنبي والزمالك كورة لايف رابط ماتش الزمالك ضد إنبي اليوم شووت كول كورة تابع ماتش الزمالك ضد إنبي kora live بث الاسطورة مشاهدة الزمالك ضد إنبي live7hd رابط الدوري المصري، الزمالك ضد إنبي الآن يلا شوت اليوم، ماتش الزمالك ضد إنبي يلا شوت حصري، كورة جول الزمالك وإنبي بث مباشر kooora goal.

Advertisements

أخبار تهمك

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر KORA LIVE اونلاين رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ ساعة

التضحية الكبري.. ريال مدريد يُضحي بنجمي الفريق من أجل عيون نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعة و نصف

يوتيوب On sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD TIME

منذ ساعة

تشكيل إنبي الرسمي أمام الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي

منذ أقل من ساعة

kora live| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم ON SPORT YouTube بدون تقطيع.. هدف رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الزمالك الرسمي أمام إنبي .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ يوم

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

ليس بوجبا.. ريال مدريد يستهدف نجم جديد من الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهد مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر ZAMALEK YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجانًا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:44 م

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر KORA LIVE اونلاين رابط ماتش الزمالك ON SPORT

يوتيوب On sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD TIME

06:43 م

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

07:13 م

مشاهد مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر ZAMALEK YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجانًا

07:15 م

تشكيل الزمالك الرسمي أمام إنبي .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

06:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status