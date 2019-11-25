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تجديد حبس الناشط حازم عبدالعظيم بتهمة نشر اخبار كاذبة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:26 م
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محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
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جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة حبس الناشط حازم عبد العظيم، رقم 734 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وذلك لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد سلامة.

وأسندت النيابة إلى عبدالعظيم اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، فضلا عن نشر أخبار كاذبة.

يٌذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على عبد العظيم فى مايو 2018 تنفيذا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية.
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الكلمات المفتاحية

مواقع التواصل قوات الأمن جنايات القاهرة النيابة الناشط حازم عبد العظيم

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