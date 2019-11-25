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كورة لايف» TODAY ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر يلا شووت FILGOAL يلا كورة رابط ماتش الزمالك PLUS

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:23 م
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر كورة ستار يلا شوت الزمالك بث مباشر الزمالك ضد إنبي اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، حيث ينتظر عشاق كرة القدم المصرية، مباراة قوية بين الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك ونظيره إنبي، مساء اليوم الأثنين الموافق 25 نوفمبر 2019، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

يلا شوت YALLAHO SHOOT بث مباشر الزمالك كورة انلاين، KORA GOAL الزمالك ضد إنبي بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة الزمالك، ويحتل الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري، برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد إنبي في المركز الأخير، برصيد نقطة واحدة فقط.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري:-
مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر الزمالك يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد إنبي في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الرابعة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري:-
وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت On Sport HD، كما ستنقل المباراة عبر قناة Time Sport HD تايم سبورت، المالكين للحقوق الحصرية لإذاعة المباريات.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري:-
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الإثنين، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الزمالك ضد إنبي، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك ضد إنبي، في الدوري المصري الممتاز.

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