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"التعليم" تكشف واقعة "لم يحضر أحد" في مدرسة ببني سويف

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:19 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، تفاصيل واقعة مدرسة "لم يحضر أحد" في إحدى المدارس ببني سويف، مشيرًا إلى أنه وردت إليهم عدة تقارير تفيد وجود حالة من عدم الانضباط في عدد من المدارس المهنية في المرحلة الإعدادية سواء على مستوى حضور المدرسين أو الطلاب، حيث أن من الغرض تلك المدارس معالجة التسرب من التعليم في تلك المرحلة.

وأشار "عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنهم قاموا بزيارة مفاجئة إلى إحدى تلك المدارس، ومعهم أعضاء مجلس النواب للتأكد من مما أوضحته التقارير بأن نسبة الحضور ضعيفة، وأنها غير مستغلة.

وأوضح أنه تبين من الزيارة أن نسبة الحضور ضعيفة جدا بالمدرسة، ونسبة غياب الطلاب تصل إلى 97%، منوها بأنه تقرر إقاف عدد كبير من مدرسين المدرسة، وسيتم عرض الأمر على وزير التربية والتعليم لتحديد مصير تلك المدرسة في المستقبل، حيث يمكن تحويلها لنوع آخر من المدارس كونها أصل مهدر.
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