"التعليم" تكشف واقعة "لم يحضر أحد" في مدرسة ببني سويف

كشف الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، تفاصيل واقعة مدرسة "لم يحضر أحد" في إحدى المدارس ببني سويف، مشيرًا إلى أنه وردت إليهم عدة تقارير تفيد وجود حالة من عدم الانضباط في عدد من المدارس المهنية في المرحلة الإعدادية سواء على مستوى حضور المدرسين أو الطلاب، حيث أن من الغرض تلك المدارس معالجة التسرب من التعليم في تلك المرحلة.





وأشار "عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنهم قاموا بزيارة مفاجئة إلى إحدى تلك المدارس، ومعهم أعضاء مجلس النواب للتأكد من مما أوضحته التقارير بأن نسبة الحضور ضعيفة، وأنها غير مستغلة.



