شركة "الغاز" تزف بشرى سارة لأهالي منطقة القلج والجبل الأصفر

قال المهندس شريف ياسين، مدير عام مشروعات شركة الغاز في القاهرة، إنهم يعملون في منطقة القلج والجبل الأصفر، موضحًا أنها منطقة كثيفة السكان، وأن الدولة تولي هذه المنطقة اهتمام خاص في خطة الدولة الطموحة لتوصيل الغاز الطبيعي لأكبر عدد من العملاء المنزليين، لدعهم بالغاز الطبيعي.



وأكد "ياسين"، خلال تصريحاته في فيديو، عرضته فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الإثنين، أنها خطوة حضارية في مصر، لافتًا إلى أنه تم توصيل الغاز لأكثر من 50 ألف عميل.



وأشار إلى أن الدولة تدعم هذه الخدمة بكل ما أوتيت من قوة، وتتيح للمواطن نظام التقسيط بدون دفع مقدم، متابعًا: "المواطن بيدفع أول 30 جنيه مع أول فاتورة، ولمدة 6 سنوات".

