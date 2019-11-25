بحضور 70 ألف طالب.. هيثم شاكر يتألق في حفله بجامعة حلوان (صور)

أحيا النجم هيثم شاكر، مساء اليوم الإثنين واحدة من أضخم حفلات الجامعات وذلك أمام حرم كلية صيدلة حلوان والتي ضمت أكثر من ٧٠ ألف من طلاب الجامعة من مختلف المراحل والكليات ممن حرصوا علي التواجد من منذ ظهر اليوم في انتظار نجمهم المفضل .





تقام الحفلة تحت رعاية حملة أنت أقوى من المخدرات لحث الطلاب على ضرر المواد المخدرة وأهمية الابتعاد عنها والاهتمام بالتعليم واللياقة البدنية حيث تم الاستعانة بالنجم هيثم شاكر ليقود الحملة خاصة مع تحقيق ألبومه الأخير "معرفة قديمة"، نجاحات كبيرة وتصدره الأكثر استماعا على مواقع التواصل الاجتماعي.





صعد هيثم علي خشبة المسرح في الثالثة والنصف تقريبا عصر اليوم مرددا لأغنية "أصلي قديم" وسط هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع طوال فترة تواجده التي امتدت لأكثر من ساعة ونصف الساعة من الحماس والابهار مع اغانيه الشهيرة منها "خليك جنبي" ،"سيبني" ،"خدني "،" خليك جنبي" و"لحقتيني" ،"كنت مداويني" و "معرفة قديمة" .. "هوا يا هوا" و "العيون السمر يابا" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.





كما تم تكريم هيثم شاكر من قبل جامعة حلوان وحصل علي درع تكريم آخر من حملة "انت الأقوى" وتميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي وحرص هيثم في ختام فقرته علي شكر إتحاد طلاب جامعة حلوان وحملة "انت الاوقوى" ومنظم الحفل العالمي وليد منصور وصوت أشرف جاكسون ومسرح احمد الحمامصي وعبده الباز.



