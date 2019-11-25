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ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:13 م
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الأهلي والجونة
الأهلي والجونة
محمد الصو
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انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الجونة، بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة المؤجلة من المرحلة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

وسجل أهداف الأهلي، وليد سليمان في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 42 من الشوط الأول، قبل أن يحرز الهدف الثالث له "هاتريك" ولفريقه في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، ويختتم حسين الشحات أهداف الأهلي بإحرازه الرابع، في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول بشكل مؤقت، بينما ظل فريق الجونة، برصيد 4 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

ويلتقي الزمالك إنبي، في السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، في محاولة الزمالك للفوز من أجل تصدر القمة.

ويرصد"الفجر الرياضي" ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب نهاية مباراة الأهلي والجونة بالتقرير الآتي:-

1- الأهلي... 12نقطة.
2- بيراميدز... 11نقطة.
3-الزمالك... 10 نقاط.
4- المقاولون...10نقاط.
5- المصري... 7 نقاط.
6- الاتحاد... 7 نقاط.
7- مصر المقاصة... 7نقاط.
8- حرس الحدود...6 نقاط.
9- الإسماعيلي... 6 نقاط.
10- الانتاج الحربي...6 نقاط.
11- سموحة... 5 نقاط.
12- طنطا... 5 نقاط.
13- أسوان... 4 نقاط.
14- الجونة... 4نقاط.
15- ط. الجيش... 3 نقاط.
16- وادي دجلة... 3 نقاط.
17- إف سي مصر...3 نقاط.
18- إنبي... نقطة وحيدة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة فريق الأهلي إلى تونس صباح غد الثلاثاء استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم فرق الأهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويواجه الأهلي النجم الساحلي التونسي يوم الجمعة المقبل على ملعب "رادس" في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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