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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك time sport لايف

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:10 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم موقع "القجر الرياضي" مشاهدة مباراة الزمالك امام انبي yalla shoot live يستضيف ملعب السلام بالقاهرة مواجهة نادي الزمالك KORA on lineوضيفه نادي إنبي في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ويسعى نادي الزمالك LIVE7HD بقيادة مدربه الصربي ميتشو لتحقق الفوز ومحاولة إقتناص صدارة جدول الدوري، بينما يريد المدرب الجديد لنادي إنبي حلمي طولان إنتزاع الفوز الأول للفريق هذا الموسم أملاً في ترك المركز الأخير.

تابع من هنا مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز برابط سريع ومباشر live YALL SHOOT جودة عالية بدون تقطيع. kora now

في ضوء مشاركة النجم مصطفى محمد هداف YALLA shoot 7asryبطولة أفريقيا تحت 23 عاماً في المباراة النهائية يوم الجمعة الماضي، فإنه يمكن أن يشترك في جزء من المباراة، وعليه سيكون تشكيل الزمالك المتوقع كما يلي:

التشكيل المتوقع للزمالك ضد إنبي kora goal live
حراسة المرمى: محمد عواد kora live
خط الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعه
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: عمر السعيد.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة on sport live
يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة المباراة مباشرة وحصرياً رابط يوتيوب جودة عالية YALLKORA كورة لايف.
تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف now TV مساء اليوم الإثنين 25 نوفمبر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتنقل على قناتي Time Sports HD بتعليق مؤمن حسن على تردد 11449 أفقي، كما تنقل على قناة On Sports HD بتعليق حاتم بطيشة على تردد 10835 أفقي.

ترتيب الزمالك وإنبي في بطولة الدوري العام
بث حي ومباشر لقناة أون سبورت سرعة عالية كورة لايف كورة ستار COOL KORA جودات متعددة رابط مباشر.
ويحتل نادي الزمالك KORA PLUS المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط جمعها من ثلاثة إنتصارات وتعادل وحيد أمام فريق أف سي مصر الصاعد حديثاً للدوري الممتاز kora now live
بينما يحتل فريق إنبي المركز الثامن عشر والأخير برصيد نقطة واحدة من خمس مباريات، بواقع تعادل وحيد أمام طلائع الجيش وأربعة هزائمyoutube live hd

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