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يلا zamalek شوت online مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر kora live مشاهدة مباراة الزمالك رابط اون سبورت HD

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:09 م
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بوابة الفجر
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يلا zamalek شوت online مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر kora live مشاهدة مباراة الزمالك رابط اون سبورت HD
يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 اون لاين ماتش الزمالك ضد إنبي الدوري المصري، يستعد فريق الزمالك لملاقاة فريق إنبي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 6 من بطولة الدوري المصري، والتي من المقرر لها أن تقام على استاد السلام، حيث أنهى فريق النادي الزمالك مرانه الأخيرة استعداداً لمواجهة فريق إنبي والفوز عليه، حيث صرح المدير الفني للزمالك أن الفريق ان يشهد غياب أي لاعب سواء للاصابة أو الإيقاف وهذا سوف يجعل جميع الفرص متاحة أمامه لإختيار أفضل لاعبين، ويأمل الزمالك أن يحقق الفوز ,ان يعزز مركزه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، جمعها من خلال مشاركته في 4 مباريات، فيما يخوض إنبي مباراته عازماً على تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري والإقتراب من الفوز بلقب البطولة لهذا الموسم.



مشاهدة مباراة الزمالك اليوم استكمالا لمباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الإثنين، 25 نوفمبر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبارات هامة وقوية في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة السابعة مساء بتوقيت ابوظبي، في اللقاء الذي تم تأجيله في نهاية أكتوبر الماضي، بعد رفض الأهلي خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك في الأسبوع الرابع، الأمر الذي رفضه النادي الأهلي تحديدا بعد تأجيل عدة مباريات بالجولة الرابعة والجولة الخامسة لما بعد فترة التوقف، وتدخل وزير الرياضة ومسئولي الجبلاية، لحل الأزمة والتي انتهت بخوض المباراة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية للمنتخبات الاوليمبية تحت سن 23 عامًا، والتي أقيمت في مصر وتمكن المنتخب الوطني الاليمبي من الفوز بها والتأهل إلى طوكيو 2020.

وأقيمت مباراة الأهلي والجونة على استاد الجونة ومن الممكن متابعة المباراة على قناة "أون سبورت" و"تايم سبورت" بث أرضي، ويدخل النادي الأهلي اللقاء وفي جعبته 9 نقاط مم 3 جولات خاضها من قبل بثلاث انتصارات ويسعى رينيه فايلر المدير الففني للمارد الأحمر استمرار سلسلة الانتصارات من أجل حصد لقب البطولة التي حصدها المارد الأحمر الموسم الماضي أيضًا، لذا فلا خيار امام فايلر سوى الفوز، في المقابل يدخل فريق الجونة اللقاء محاولا السعي والخروج بنتيجة إيجابية امام الأهلي بالرغم من أنه سيفقد مشاركة ابرز نجومه اللذين شاركو مع المنتخب الأليمبي للراحة إلا أنّ الفريق سيأمل للخروج سواء بالتعادل او الفوز امام المارد الأحمر في مباراة الليلة.

إنبي Vs الزمالك .
البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 6).
القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .
الملعب : استاد السلام .
المعلق : لم يحدد بعد .

موعد المباراة :
في تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

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