وفد من مشيخة الأزهر في زيارة لمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة

استقبل الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة وفد مشيخة الأزهر الشريف خلال زيارة للأطفال المرضى بالمستشفى والتعرف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الأطفال من مختلف محافظات مصر على هامش مشاركة الوفد فى فعاليات المؤتمر الرابع لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت شعار أسرة مستقرة =مجتمع آمن ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وفضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.



يضم الوفد فضيلة الشيخ الدكتور أحمد السيد الجنيدي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمعاهد الدقهلية، الدكتور محمود السيد صابر عضو مركز الفتوى، الدكتور أسامة الحديدى المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية والمدير التنفيذي لبرنامج التوعية الأسرية، الدكتور عبدالله سلامة مشرف وحدة لم الشمل ومشرف برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية.



كما شارم الدكتور عبد الحميد مصطفى عضو مركز الأزهر، الدكتور ابراهيم كمال عضور مركز الفتوى، الدكتور أحمد الهادى عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر، الدكتور محمد سعد عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر، الدكتور عبد الله سلامة مشيخة الأزهر،نجلاء محمد عمر، عصمت منصور منطقة الدقهلية الأزهرية.



وعرض الدكتور أحمد الرفاعى الخدمات الطبية المختلفة التى تقدمها مستشفى الأطفال لكافة الفئات العمرية من حديثى الولادة وحتى 18 عامًا.



وأشار إلى أن المستشفى جزء من القطاع الطبى المتميز بجامعة المنصورة وتقدم خدماتها للمرضى بمحافظة الدقهلية وتمتد خدماتها الى 6 محافظات باقليم الدلتا بفضل جهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفى ودعم منظمات المجتمع المدنى والأفراد لتطوير وتحديث المنظومة الطبية لتقديم خدمة طبية مجانية على أعلى مستوى طبى يليق بالطفل المصري.