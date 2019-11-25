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يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الزمالك YALLA ZAMALEK

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:08 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر يلا كورة يستأنف الدوري المصري الممتاز مبارياته، حينما يواجه الزمالك نظيره إنبي، على ملعب بتروسبورت، YALLA KORA، بمسابقة الدوري العام.

كورة ستار حيث سيدخل الزمالك المباراة بقيادة الصربي ميتشو، من أجل تحقيق الانتصار، KORA STAR حيث يطمح في الاستمرار بمقدمة الجدول العام.

كورة أونلاين، على الجانب الآخر يدخل الفريق البترولي تحت ولاية فنية جديدة بقيادة حلمي طولان، والذي خلف علي ماهر في تدريب الفريق، KORA ONLINE حيث يسعى لقيادة فريقه بالخروج من النفق المظلم بجدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك وإنبي بالدوري العام
ويواجه الزمالك إنبي، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراه الزمالك وإنبي
كورة حصري حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد إنبي عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS، الناقل الحصري لمباريات الدوري العام، KORA7ASRY تابع لايف بث مباشر مباراة الزمالك ضد إنبي بالدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين بالدوري العام
يلاشووت بلس ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث جولات والتعادل في مباراة وحيدة YALLA SHOOT الزمالك يطمح لتحقيق الفوز بالدوري من أجل صدارة الدوري.

كورة بلس أما على الجانب الآخر فيحتل نادي إنبي المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، جمعها من الهزيمة في ثلاث مباريات والتعادل في مواجهة وحيدة، KORA PLUS، إنبي يستنجد بالزمالك للخروج من النفق المظلم بالدوري العام.

تاريخ المواجهات بين الفريقين
كوول كورة حيث إلتقى الفريقين في 29 مواجهة سابقة، نجح الزمالك بتحقيق الفوز في 15مباراة، بينما فاز إنبي في 4 مواجهات، وتعادل الثنائي في 10 مبارايات، COOL KORA إنبي يسعى لتحقيق فوزه الأول بالدوري العام.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي لايف بث مباشر بموقع الفجر الرياضي عبر رابط كورة فور جول بدون تقطيع KORA4GOAL وبدون أي إعلانات.
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