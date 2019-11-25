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بحضور كامل العدد.. انطلاق عرض الفيلم المصري "احكيلي" في مهرجان القاهرة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:18 م
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احكيلي
احكيلي
شيماء عطية
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انطلق منذ قليل، العرض العالمي الأول لفيلم "احكيلي"، وهو الفيلم المصري الوحيد المشارك في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، في دورته ال٤١، ضمن عروض اليوم الخامس.

وشهد العرض حضور كامل العدد، بعدما نفذت التذاكر صباح اليوم، كما حرص عدد من نجوم الفن على التواجد في العرض، ومنهم المخرج يسري نصرالله وشيرين رضا وعبير صبري ونور اللبنانية وخالد سليم وحسام الجندي والناقد طارق الشناوي والإعلامية بوسي شلبي.

وقدم رئيس المهرجان المنتج محمد حفظي الفيلم قبل عرضه، مؤكدًا أن الليلة مميزة لسبيبن أولهما عرض "احكيلي" وهو الفيلم المصري الوحيد المشارك في المسابقة، والسبب الثاني هو تكريم السينمائي المكسيكي العالمي جاليرمو اريجا، والذي بدوره، توجه بالشكر للمهرجان وصناعه، معربًا عن سعادته بالتواجد في مصر وإلقاء الفيلم الضوء على السينما المكسيكية.

وبعدها قدم الناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان الفيلم، حيث صعدت مخرجته ماريان خوري على المسرح، والتي توجهت في كلمتها، بالشكر لرئيس المهرجان محمد حفظي، مؤكدة أن مشاركة الفيلم في المسايقة الدولية خطوة كبيرة لصناع السينما التسجيلية، كما أنه فيلم انتاج مصري ذاتي بالكامل لأنه من الصعب العثور على منتجين لتصوير عمل شخصي.

وأضافت "ماريان" أن الفيلم شهد ولادة متعثرة ل
٩ سنين، متوجهة بالشكر لسينما زاوية.

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