شيري عادل تتألق بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة شيري عادل جمهورها بصورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وانهالت عليها التعليقات من قبل محبيها، الذين أشادوا بجمالها وعبروا عن محبتهم لها، وجاءت التعليقات كالتالي "القمر بتاعنا، جمالك، الاسود يليق بك، منورة ومتألقة، جميلة الجميلات، بحبك جدا، ربنا يسعدك".



طلاق شيري عادل من الداعية معز مسعود



وكانت شيري عادل قد انفصلت عن الداعية معز مسعود، منذ فترة سابقة، وقامت بنشر هذا الخبر بنفسها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



الشائعات تطارد شيري عادل ومعز مسعود



وسبق فترة طلاق شيري من معز، فترة غريبة من الشائعات التي كانت تطاردهما كل يوم بأخبار طلاقهما وكانا يحرصان على نفيها كل مرة، إلى أن وقع الطلاق بالفعل.



زواج شيري عادل ومعز مسعود تسبب في أزمة



وكان منذ البداية زواج معز مسعود من شيري عادل قد تسبب في حالة من الجدل واللغط عبر منصات السوشيال ميديا، وذلك بسبب اعتراض البعض على زواج داعية إسلامي من فنانة واتهموه بأنه لايفعل ولايطبق ماينصح به الشباب.