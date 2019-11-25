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تعليم الإسكندرية تحصد 14 ميدالية في بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:43 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، اليوم الأثنين، إن تعليم الإسكندرية حصد 14 ميدالية في بطولة العالم الرابعة عشرة وبطولة أفريقيا الأولى لرفع الأثقال للمكفوفين التي أقيمت بمصر في الفترة من الخامس عشر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، مؤكدا أنه سيتم تكريم الطالبات الفائزات في البطولة.

ومن جهته أفاد محمد حجازي منسق أنشطة التربية الخاصة أن طالبات مدرسة النور للكفيفات بإدارة وسط حصدن 14 ميدالية على النحو التالي (الطالبة فاطمة خميس حصدت 2 ميدالية  ذهبية أفريقيا وميدالية فضية عالم وبرونزية عالم، والطالبة شيماء عبد المقصود حصدت أربع ميداليات فضية أفريقيا و2 فضية عالم،  والطالبة روان جاد حصدت 2 ميدالية  ذهبية عالم وميدالية ذهبية أفريقيا وأخرى برونزية أفريقيا).
تعليم الإسكندرية تحصد 14 ميدالية في بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين (صور)
تعليم الإسكندرية تحصد 14 ميدالية في بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين (صور)
تعليم الإسكندرية تحصد 14 ميدالية في بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين (صور)
تعليم الإسكندرية تحصد 14 ميدالية في بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين (صور)
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