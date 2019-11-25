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عاجل.. إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:28 م
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قذائف صاروخية
قذائف صاروخية
حلمي رمضان
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أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن قطاع غزة أطلق قذيفتين صاروخيتين من القطاع على جنوب إسرائيل.

وفي يوم الخميس الموافق الخميس 14 نوفمبر الجاري، أطلقت صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وأطلقت قذيفتين صاروخيتين من غزة على جنوب إسرائيل.

كما كشف الجيش الإسرائيلي، وقتها، عن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، قد أعلن في وقت سابق، عن رشقة صواريخ جديدة من المقاومة الفلسطينية تجاه إسرائيل وتفعيل صافرات الإنذار.

وصرح متحدث الجيش الإسرائيلي في بيان: "متابعة لتفعيل الإنذارات قبل دقائق تم رصد إطلاق ٥ قذائف صاروخية من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل حيث تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منهم".

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الكلمات المفتاحية

قطاع غزة قذيفتين صاروخيتين فلسطين صاروخ إسرائيل

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