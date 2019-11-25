الإمارات تتسلح بتاريخ " ناصع البياض " لإقتناص خليجي 24

ينتظر المنتخب الإماراتي إنطلاق بطولة خليجي 24 والتي تبدأ يوم غداً في العاصمة القطرية الدوحة والتي تقام بمشاركة ثمانية منتخبات تم تقسيمهم على مجموعتين كل مجموعة تتوفر على اربعة منتخبات .

وعلى الرغم من فوز المنتخب الإماراتي بلقبين فقط خلال 23 نسخة سابقة إلى أن الفريق دائماً ما يحظى بتاريخ مشرف وحافل في البطولات القارية التي يشارك بها حيث أنه لم يغب عن البطولة سوى في النسخة الأولى التي أقيمت في البحرين 1970.

وجاء تتويج المنتخب الإماراتي باللقبين أعوام 2007 حينما إستضافت الإمارات العربية المتحدة البطولة والنسخة الثانية كانت في عام 2013 في دولة البحرين ولا يمكن لأي مشجع عربي إختزال مثل هذه الإنجازات في البطولتين فقط.

حيث نجح الأبيض في الوصول إلى منصات التتويج بإحتلال واحد من المراكز الأول أو الثاني أو الثالث في الكثير من النسخ كما أنه قدم الكثير من اللاعبين المميزين للكرة العربية بالإضافة إلى الأرقام والإحصائيات الرائعة .

ومن النجوم التي قدمها المنتخب الإماراتي للكرة العربية وتركوا بصمات لهم في تاريخ بطولات كأس الخليج سالم خليفة وزهير بخيث بالإضافة إلى عمر عبد الرحمن " عموري " وعلي مبخوت وإسماعيل مطر وأحمد خليل وغيرهم .

ونجح النجم سالم خليفة في الحصول على هداف دورة 1983 وتقام الجائزة مع ثلاثة لاعبين وهم ماجد عبد الله وسجل كلاً منهما ثلاثة أهداف وتبعه للحصول على جائزة الهداف من الإمارات كلاً من فهد خميس عام 1986 برصيد 6 أهداف.

كما تقام زهير بخيت لقب الهداف في نسخة 1988 مع العراقي أحمد راضي ولكلاً منهم خمسة أهداف وتمكن إسماعيل مطر من الحصول على لقب الهداف نسخة 2007 برصيد خمسة أهداف ولعب دور بارز في حصول منتخب بلاده على اللقب الأول.

كما نجح اللاعب أحمد خليل في الحصول على جائزة الهداف في نسخة البحرين 2013 بعد تسجيله 3 أهداف وساهم في فوز منتخب بلاده باللقب الثاني كما نجح عموري في الحصول على جائزة أفضل لاعب .

وفي نسخة 2014 نجح اللاعب علي مبخوت في الحصول على لقب الهدفا بخمسة أهداف في البطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية وساهم في حصول منتخب الإمارات على الميدالية البرونزية .





ليبقى السؤال الأبرز هل ينجح المنتخب الإماراتي في حصد اللقب الثالث له في تاريخ بطولات كأس الخليج ؟