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"الجامعة العربية" تدين قرارات أمريكا بشأن الإستيطان الإسرائيلي في فلسطين

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:20 م
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الجامعة العربية
الجامعة العربية
وكالات
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أعرب مجلس جامعة الدول العربية، بمستوى وزراء الخارجية العرب، مساء اليوم الإثنين، عن إدانته ورفضه قرار الولايات المتحدة، باعتبار الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، لا يخالف القانون الدولي.

وأكدت جامعة الدول العربية، في قرار أصدرته تحت عنوان "رفض القرار الأمريكي اعتبار الاستيطان الإسرائيلي لا يخالف القانون الدولي" في ختام دورته غير العادية، برئاسة العراق، على أن هذا القرار الأمريكي "باطل ولاغ وليس له أثر قانوني"، وأنه يمثل مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

كما حذر المجلس من أن "النهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية باتخاذ قرارات أحادية، مخالفة على نحو فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية، ويعد تهديدا حقيقيا للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، واستهتارا غير مسبوق بالمنظومة الدولية، القائمة على القانون الدولي والالتزام به".

هذا واعتبر المجلس القرار الأمريكي "محاولة مبيتة  لشرعنة ودعم الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، من شأنها أن تجحف فعلا بمبادرة السلام العربية، التي تنص على انسحاب إسرائيل، إلى خطوط 4 يونيو 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد المجلس على "إدانة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية، بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية، باعتبار أن المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي".

ودعا المجلس إلى "حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني للعمل مع الشركاء الدوليين؛ لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على سياستها وممارساتها الاستيطانية غير القانونية، بما يشمل حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان المتكاملة الأركان".

وأدان المجلس "العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي بدأ يوم 12 نوفمبر الحالي" إلى جانب "سياسة الاغتيالات الإسرائيلية والإعدام خارج نطاق القانون والاعتقال العشوائي وقصف وهدم المنازل".

ووجه المجلس "الشكر والتقدير للدول والمنظمات، التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكي، وأكدت على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، واصفا إياها بالمواقف النوعية والمؤثرة التي أكدت من جديد على عزلة القرارات الأميركية الأحادية.

وكشف مجلس الجامعة عن "عزم الدول العربية اتخاذ مواقف سياسية واقتصادية ودبلوماسية، على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، للدفاع عن القضية المركزية للأمة العربية، وعن حقوق الشعب الفلسطيني".

وكلّف "المجموعة العربية في نيويورك والعضو العربي في مجلس الأمن لبدء الجهود والمشاورات اللازمة لمواجهة القرار الأمريكي بخصوص الاستيطان الإسرائيلي".

وتقرر إبقاء مجلس جامعة الدول العربية قيد الانعقاد الدائم لمتابعة التطورات المتعلقة بهذا القرار.

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الكلمات المفتاحية

فلسطين الجامعة العربية الإسرائيلي الإستيطان الإسرائيلي أمريكا

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