"حماية المستهلك" يطلق مباردة اليوم المفتوح بمحافظة بني سويف الأربعاء المقبل

يطلق جهاز حمايه المستهلك نسخه جديدة من مبادرة اليوم المفتوح لحل شكاوى المواطنين يوم الأربعاء االمقبل بالصاله المغطاه باستاد محافظة بنى سويف التنسيق مع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف وكافه أطراف المنظومه الإستهلاكيه من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومى.





وقال الدكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حمايه المستهلك أن الجهاز يستهدف اطلاق نسخه جديدة من مبادرة اليوم المفتوح لتلقي وحل شكاوى المستهلكين يوم الاربعاء الموافق 27 نوفمبر الجارى بالصاله المغطاه بنادى بنى سويف فى تمام الساعه 8 صباحاً لخدمه أهالي المحافظة، مع توفير مراكز صيانه متنقله فى الميادين العامه لخدمه المواطنين والانتقال الفورى لاى موقع ترد منه شكاوى خاصه بالسلع والاجهزة الكهربائيه والسيارات، الأمر الذي سوف يحقق تواجد ميدانى وتفاعل سريع مع المواطنين.





أوضح عبدالمعطى أنه تم التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة( ديوان عام محافظه بنى سويف – مديريه الامن – مباحث التموين – الطب البيطري – مصلحه الدمغة والموازين- الإدارة المركزية للصيدليات) لتنظيم حملات رقابيه لضبط الاسواق وحمايه وصون حقوق المستهلك بحمايه المستهلك ومواجهه الاحتكار من خلال الحملات التي ستشنها سيارات الضبطية القضائية التي ستجوب المحافظة يوم المبادرة ليكون هناك تكامل ومتابعه مستمرة وتنسيق تام بين الجهات للقضاء على اى ممارسات سلبيه تضر بالمستهلك .





وأكد عبدالمعطى أنه تم التنسيق مع الدكتور منصور حسن احمد رئيس جامعه بنى سويف لإقامة ندوة تثقيفية توعويه بالجامعه تحت عنوان " دور الدوله في حمايه المستهلك " للتوعيه بمفاهيم وحقوق المستهلك وآليات حصول المواطن على حقوقه فى مجال المنظومه الاستهلاكيه والتى يؤكدها قانون حمايه المستهلك الجديد رقم 181 لسنه 2018 ، وإبراز دور الدوله فى الاهتمام بضبط الأسواق وحمايه وصون حقوق المستهلكين وذلك بمشاركة طلاب وأعضاء هيئه التدريس ورموز من المجتمع المدنى بنطاق المحافظه.