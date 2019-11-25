Advertisements
Advertisements
Advertisements

"حماية المستهلك" يطلق مباردة اليوم المفتوح بمحافظة بني سويف الأربعاء المقبل

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:31 م
Advertisements
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
الفجر الاقتصادي
Advertisements
يطلق جهاز حمايه المستهلك  نسخه جديدة من مبادرة اليوم المفتوح لحل شكاوى المواطنين يوم الأربعاء االمقبل بالصاله المغطاه باستاد محافظة بنى سويف التنسيق مع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف وكافه أطراف المنظومه الإستهلاكيه من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومى.

وقال الدكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حمايه المستهلك أن الجهاز يستهدف اطلاق نسخه جديدة من مبادرة اليوم المفتوح لتلقي وحل شكاوى المستهلكين يوم الاربعاء الموافق 27 نوفمبر الجارى بالصاله المغطاه بنادى بنى سويف فى تمام الساعه 8 صباحاً لخدمه أهالي المحافظة، مع  توفير مراكز صيانه متنقله فى الميادين العامه لخدمه المواطنين والانتقال الفورى لاى موقع ترد منه شكاوى خاصه بالسلع والاجهزة الكهربائيه والسيارات، الأمر الذي سوف يحقق تواجد ميدانى وتفاعل سريع مع المواطنين. 

أوضح عبدالمعطى أنه  تم التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة( ديوان عام محافظه بنى سويف  – مديريه الامن – مباحث التموين – الطب البيطري – مصلحه الدمغة والموازين- الإدارة المركزية للصيدليات) لتنظيم حملات رقابيه لضبط الاسواق وحمايه وصون حقوق المستهلك بحمايه المستهلك ومواجهه الاحتكار من خلال الحملات التي ستشنها سيارات الضبطية القضائية التي ستجوب المحافظة يوم المبادرة ليكون هناك تكامل ومتابعه مستمرة وتنسيق تام بين الجهات للقضاء على اى ممارسات سلبيه تضر بالمستهلك .

وأكد عبدالمعطى أنه تم التنسيق مع الدكتور منصور حسن احمد  رئيس جامعه بنى سويف  لإقامة ندوة تثقيفية توعويه بالجامعه تحت عنوان " دور الدوله في حمايه المستهلك "  للتوعيه بمفاهيم وحقوق المستهلك وآليات حصول المواطن على حقوقه فى مجال المنظومه الاستهلاكيه والتى يؤكدها قانون حمايه المستهلك الجديد رقم 181 لسنه 2018  ، وإبراز دور الدوله فى الاهتمام بضبط الأسواق وحمايه وصون حقوق المستهلكين وذلك بمشاركة طلاب وأعضاء هيئه التدريس ورموز من المجتمع المدنى بنطاق المحافظه.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك جامعة بني سويف

أخبار تهمك

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 20 ساعة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام سان جيرمان.. زيدان يستبعد 8 لاعبين

منذ ساعة و 22 دقيقة

التضحية الكبري.. ريال مدريد يُضحي بنجمي الفريق من أجل عيون نجم مانشستر يونايتد

منذ 36 دقيقة

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يصدم نجومه الكبار ويرسل هدية ثمينة إلى نجميه

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

يوتيوب On sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD TIME

منذ 6 دقائق

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش alhaly الاهلي now

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم ON SPORT YouTube بدون تقطيع.. هدف رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

kora live| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

«اونلاين NOW الاهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر GOAL يلا شوت al ahly رابط مباشر متعدد on sport كورة اونلاينHD

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ يوم

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر KORA LIVE اونلاين رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ 5 دقائق

موضوعات متعلقة

"حماية المستهلك": قوافل على مستوى المحافظات تنفيذا لمبادرة حياة كريمة

"حماية المستهلك" يحذر من مراكز الصيانة الوهمية

رئيس جهاز حماية المستهلك: فتح فروع جديدة في أسيوط وأسوان

حماية المستهلك: سياراتنا منتشرة بمحطات الوقود للتأكد من انضباط الأسعار

انتشار مكثف لسيارات الضبطية القضائية لمراقبة الأسواق

"حماية المستهلك" يطلق حملة لاستقبال شكاوى المواطنين بالإسكندرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:44 م

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر KORA LIVE اونلاين رابط ماتش الزمالك ON SPORT

يوتيوب On sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD TIME

06:43 م

«اونلاين NOW الاهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر GOAL يلا شوت al ahly رابط مباشر متعدد on sport كورة اونلاينHD

04:52 م

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم ON SPORT YouTube بدون تقطيع.. هدف رمضان صبحي

06:00 م

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

03:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status