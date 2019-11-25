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مشروبات وأطعمة لا تتناولوها مع العقاقير الطبية.. أبرزها "القهوة"!

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:33 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عادة يتعاطى الأشخاص الأدوية أو العقاقير الطبية مع الأطعمة والمشروبات، وقد يؤدي ذلك إلى عدم استفادة الجسم من مفعول الأدوية، وقد يتطور الأمر للإصابة ببعض الآثار الجانبية.

وسنُقدم لكم أبرز الأطعمة والمشروبات التي لا يُنصح بتناولها مع الأدوية، وفقًا لموقع "Choice" الطبي:-

1- الموز
بالرغم من الفوائد الصحية المتعددة للموز، إلا أنه لا يجب تناوله مع الأدوية الخافضة لضغط الدم أو الأدوية التي تعالج قصور القلب عن طريق فتح الأوعية الدموية.

ويحتوي الموز على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي قد يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب وزيادة الخفقان، وهي عوامل مرتبطة بالضغط المنخفض وقصور عضلة القلب، لذلك يجب تجنب تناول الموز عند أو قبل أو بعد تناول الدواء على الأقل بساعتين.

2- الجريب فروت
لا يجب تناول فاكهة الجريب فروت الحامضية مع الأدوية التي تحتوي على "الستاتينات" التي تقلل من معدل إنتاج الكوليسترول السيئ، أو دواء "بوسبيرون" المضاد للقلق، أو عقار الكينين المضاد للملاريا، أو "إريثروميسين" وهو أحد أنواع المضادات الحيوية.

وقد تتداخل المواد الكيميائية الموجودة في الجريب فروت مع المواد الموجودة في العقاقير، وهو ما قد يسبب بعض الآثار الجانبية عند تناولهما معًا.

3- الحليب
لا ينبغي تناول الحليب مع بعض المضادات الحيوية ومن أبرزهم التتراسيكلين والسيبروفلوكساسين، وبعض أدوية هشاشة العظام، حيث يمكن أن يتداخل الكالسيوم الموجود في اللبن مع آثار بعض المضادات الحيوية.

ولذلك لا يجب تتناول الأدوية السابقة في نفس الوقت مع  الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب واللبن الزبادي أو الجبن، أو مع المكملات التي تحتوي على الكالسيوم.

4- الخضروات الورقية
يجب الحذر من تناول الخضروات الورقية مع أدوية مضادات التخثر أي سيولة الدم مثل الوارفارين، لأنها تقلل من فرصة تكوين جلطات دموية، وتستخدم لعلاج الأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من عدم انتظام ضربات القلب وصمامات القلب التعويضية وأولئك الذين أصيبوا بنوبة قلبية، وذلك بسبب أن الخضر الورقية مملوءة بالفيتامين K، والتي يمكن أن تجعل مضادات التخثر أقل فعالية.

5- القهوة
ينبغي على الأشخاص الذين يعالجون من الربو وحساسية الصدر تجنب تناول القهوة مع جميع العقاقير المستخدمة في العلاج، إذ يمكن أن يزيد الكافيين الموجود في القهوة من حساسية الصدر وتهيج الشعب الهوائية.

ويجب تجنب شرب القهوة أو أي مصدر للكافيين أثناء تناول الدواء أو بعد تناوله بوقت كافي على الأقل ساعتين حتى يمتص الجسم مفعول العقار ويستفاد من فعاليته.
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الكلمات المفتاحية

العقاقير الطبية الصحة الدواء الادوية اطعمة ومشروبات

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