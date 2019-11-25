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"مجرد بس ما أفتكرك".. مصطفى حجاج يطرح أحدث أغاني ألبوم"هتزهزه" (فيديو)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:35 م
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https://youtu.be/4QAZGumR1QY
https://youtu.be/4QAZGumR1QY
مصطفى فكيه
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طرحت شركة "nj music production" منذ قليل، أغنية جديدة للمطرب مصطفى حجاج، التى تحمل اسم "مجرد بس ما أفتكرك"، وهى ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "هتزهزه"، وذالك من خلال قناة الشركة الرسمية على موقع "يوتيوب".

من ناحية أخرى تعد أغنية "مجرد بس ما أفتكرك" هى سابع أغنية من ألبومه الجديد "هتزهزه"، بعد طرح "أنا موجود"، و"بعدك حياتي تمام"، و"بناقصه"، و"آه يا حنان"، و"جرح بعد جرح"، و"هتزهزه".

أغنية "مجرد بس ما افتكرك"هى من كلمات الشاعر جمال الخولي، وألحان مدين، والتوزيع الموسيقي لأحمد إبراهيم.

في سياق متصل تعاون مصطفى حجاج مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين وأبرزهم عزيز الشافعي، وتوما، وبلال سرور، ومصطفى حسن، وأمير محروس، ومحمد يحي، وعنتر هلال، وأسامه عبد الهادي، وسام عبد المنعم، وياسر نور، وهيثم سليم. 

كلمات الأغنية
"مجرد بس ما افتكرك، حبيبتي ولما قلبي يحن، في الغالب بأبوس صورتك، وبأخد ضحكتك بالحضن، بروح من كل أيام الوجع بعدك، وأسلم نفسي للذكري اللي جوايا، وبعزم قلبي على حبك ساعات وأمشي، وتتمشي في عز البرد ويايا، حاجات بقيالي من ريحيتك، شايلها في قلبي فين ما أنا روحت، بونس وحدتي بسيرتك، بحبك عمري ما إتغيرت"
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الكلمات المفتاحية

مصطفى حجاج فنون فن الفجر الفني أغاني أخبار الفن

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