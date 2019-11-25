Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع يويتوب تايم سبورت ON SPORT

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يقدم الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب استاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمبارايات الدوري المصري الممتاز، ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز لمواصلة صراعة على الصدارة مع فريقي الأهلي وبيراميدز .

موعد مباراة الزمالك وانبي بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-
تقام مباراة الزمالك وانبي ، اليوم الاثنين ، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناتي اون سبورت وتايم سبورت ؛ المالكة لحقوق البث الحصري الدوري المصري بالإضافة الى البث المباشر لموقع الفجر الرياضي .

مباراة الزمالك وانبي بث مباشر كورة ستار KORA
متابعة الزمالك وانبي بث مباشر كول كورة COOL KORA ، بث مباشر مباراة الزمالك اليوم يلا شوت yalla shoot ، رابط مشاهدة مباراة الزمالك وانبي كورة اون لاين، بث مباشر الزمالك وانبي KORA GOAL يلا شوت الزمالك اليوم بث مباشر مباراة الزمالك وانبي kora star كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة kora live بث مبارة الزمالك وانبي يلا شوت koora goal توداي نيوز نتيجة مباراة الزمالك وانبي اليوم بث مباشر يلا شوت

مباراة الزمالك وانبي بث مباشر لايف كورة أون لاين
مباراة الزمالك وانبي عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الاثنين ، ويمكنكم مشاهدة الزمالك وانبي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر كول كورة كما يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وانبي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الزمالك وانبي ، رابط مشاهدة الزمالك وانبي بث مباشر كورة ستار يلا شوت الزمالك وانبي اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، كورة حصري الزمالك مباشر اليومكما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك وانبي.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 20 ساعة

kora live| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام سان جيرمان.. زيدان يستبعد 8 لاعبين

منذ ساعة و 22 دقيقة

«اونلاين NOW الاهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر GOAL يلا شوت al ahly رابط مباشر متعدد on sport كورة اونلاينHD

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يصدم نجومه الكبار ويرسل هدية ثمينة إلى نجميه

منذ ساعة و 6 دقيقة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم ON SPORT YouTube بدون تقطيع.. هدف رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ يوم

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش alhaly الاهلي now

منذ ساعتين

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر KORA LIVE اونلاين رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ 5 دقائق

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 9 ساعات

التضحية الكبري.. ريال مدريد يُضحي بنجمي الفريق من أجل عيون نجم مانشستر يونايتد

منذ 36 دقيقة

يوتيوب On sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD TIME

منذ 6 دقائق
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:44 م

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر KORA LIVE اونلاين رابط ماتش الزمالك ON SPORT

يوتيوب On sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD TIME

06:43 م

«اونلاين NOW الاهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر GOAL يلا شوت al ahly رابط مباشر متعدد on sport كورة اونلاينHD

04:52 م

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم ON SPORT YouTube بدون تقطيع.. هدف رمضان صبحي

06:00 م

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

03:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status