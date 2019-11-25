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عضو بـ"نقل النواب" يتوقع بقاء كامل الوزير في منصبه

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:35 م
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عماد محروس
عماد محروس
إسلام شعراوي
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توقع النائب اللواء عماد محروس، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بأن يظل الفريق كامل الوزير، في منصبه كوزيرًا للنقل، بالتعديلات الوزارية الجديدة المُرتقبة.

وقال محروس، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، إن الفريق كامل الوزير منذ أن أصبح وزيرًا للنقل وهو يقوم بواجبه كما يجب أن يكون، مُؤكدًا أن مهام حقيبة وزارة النقل من أصعب الملفات بمصر، مُشيرًا إلى أن الوزير يتميز بالنشاط وذو عقلية بناءة.

وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الفريق كامل الوزير متعاون مع أعضاء اللجنة، ويشارك في حل كافة الأزمات التي يعاني منها قطاع النقل بسرعة كبيرة. 
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الكلمات المفتاحية

النائب اللواء عماد محروس التعديلات الوزارية أخبار مصر

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