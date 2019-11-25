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نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:24 م
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عبير صبري
عبير صبري
شيماء عطية - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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وصلت منذ قليل ماريان خوري، مخرجة فيلم "احكيلي"، وهو الفيلم المصري الوحيد المشارك في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ٤١، على السجادة الحمراء قبل انطلاق عرض الفيلم، ضمن عروض اليوم الخامس.

وحرص عدد من نجوم الفن على مشاركة ماريان خوري على السجادة الحمراء، من بينهم عبير صبري ونور اللبنانية وخالد سليم وحسام الجندي.

فيلم "احكيلي" يرصد رحلة شخصية -انسانية وبصرية- تمتد لأربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها الى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتان ببعضهما، حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما، "الأم" هي مخرجة الفيلم ماريان خوري، و"الابنة" هي ابنتها "سارة" التي تدرس السينما في كوبا، وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة بصعوباتها ومتعها، من خلال مشاهد آرشيفية لم يرها أحد من قبل، تغوص في عالم بين الحقيقة والخيال، سواء كان ذلك من خلال شخصيات افراد العائلة التي ظهرت في أفلام الخال المخرج الراحل يوسف شاهين الذاتية، أو من خلال أدوار سيدات العائلة الحقيقة في مسرح الحياة.
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
نور اللبنانية وعبير صبري تدعمان ماريان خوري على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
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