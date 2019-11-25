الليلة .. ختام منافسات البطولة العربية للمصارعة الحرة الرومانية باتحاد الشرطة

تختتم مساء اليوم الاثنين منافسات البطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية والتي تقام على الصالة الدولية باتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة بمشاركة 7 دول هي مصر والسعودية والكويت والسودان والاردن وفلسطين واليمن والبحرين والتي يشارك فيها 200 لاعب ويمثل مصر فيها 32 لاعبا .



وكانت مصر قد حققت لقب بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعه الحرة والتي أقيمت على مدار اليومين الماضيين على الصالة الدولية باتحاد الشرطة الرياضي ، بمشاركة 10 دول هي ، مصر والسعوديه والكويت والسودان والاردن وفلسطين واليمن والبحرين وقبرص والهند وكرجستان وشاركت بعض الدول بحكام فقط ، وحضر مراسم التتويج أمس المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ممثلا للجنة الأولمبية، والتونسى كمال بوعزيز نائب لجنة الحكام الدولية ونائب أول رئيس الاتحاد العربي وممثل الاتحاد الدولي بالبطولة واللواء عصام النوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة والعميد هاني عبدالفتاح نائب الرئيس والعميد محمد محمود عضو الاتحادين المصري والافريقي والمنسق الاعلامي للبطولة واحمد عمارة عضو المجلس والعقيد عادل إبراهيم مصطفى عضو المجلس ومدير البطولتين ورؤساء الوفود المشاركة .



واحتل منتخب مصر المركز الأول في منافسات المصارعة الرومانية برصيد 250 نقطة ، وجاء منتخب الأردن في المركز الثاني برصيد 75 نقطة ثم منتخب السودان في المركز الثالث برصيد 74 نقطة وجاء منتخب اليمن في المركز الرابع برصيد 46 نقطة في حين احتل منتخب السعودية المركز الخامس برصيد 24 نقطة والكويت في المركز السادس برصيد 20 نقطة ، كما فازت مصر بالمركز الأول في منافسات المصارعة الحرة عن جدارة واستحقاق برصيد 245 نقطة وحصلت السودان على المركز الثاني برصيد 79 نقطة في حين احتلت اليمن المركز الثالث برصيد 59 نقطة ثم الأردن في المركز الرابع برصيد 48 نقطة وجاءت قبرص في المركز الخامس برصيد 35 نقطة ثم السعوديه في المركز السادس برصيد 20 نقطة وحصلت الكويت على 10نقاط احتلت بها المركز السابع.



من جانبه أكد اعرب اللواء عصام النوار رئيس الإتحاد المصري للمصارعة عن سعادته بالنجاح الذي شهدته البطولة من خلال إشادة الوفود المشاركة والتي أعربت عن سعادتها بالتواجد في مصر والمشاركة في البطولة التي تكتسب قوة واسم كبيرين باقامتها على أرض مصر ، ووجه النوار الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه اللا محدود للاتحاد ورعايته للبطولة كما حرص على توجيه الشكر للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على الدعم الدائم والمساندة المستمرة للإتحاد ممن أجل مواصلة العمل الجاد لتحقيق النجاحات التي تساهم في رفع علم مصر عاليا خفاقا بين جميع الدول وفي جميع المحافل الرياضية.



وأكد العميد محمد محمود عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة والمنسق الإعلامي للبطولة انه سعيد بالنجاح الذي تحقق خلال البطولة وفوز منتخبات مصر بالمراكز الأولى وهو مايؤكد الريادة العربية لمصر في المصارعة ، موجها الشكر لكل من ساهم في الظهور المشرف للبطولة من مسؤولين ولجان ووسائل إعلام مؤكدا أن هذا النجاح سيكون دافعا لاستضافة العديد من البطولات القارية والدولية خلال المرحلة المقبلة.