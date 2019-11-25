وزيرة الاستثمار تتفقد المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب ببنها (صور)

أجرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم جولة تفقدية للمنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب التابعة لمركز ومدينة بنها، يرافقها الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، لمتابعة آخر مستجدات العمل بالمنطقة قبل افتتاحها قريبا، والوقوف على أعمال التشطيبات التي تجرى بها.



ووجهت الوزيرة خلال جولتها التفقدية القائمين على المشروع فيما ينقص المنطقة من احتياجات للانتهاء من تشطيبها، حيث تضم المنطقة الاستثمارية التي جرى انشاؤها بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي.



يذكر أن مشروع إنشاء المنطقة الاستثمارية ببنها يقام على مساحة 69 ألف متر مربع، لإقامة 177 وحدة صناعية، والتي تستهدف توفير ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، كما يتضمن أيضًا منطقة تجارية مكونة من 16 منفذ بيع بإجمالي 6624 مترا مربعا، إلى جانب المنطقة الإدارية والتي تتكون من 9 مبانٍ إدارية، إلى جانب المركز الحضري للمرأة، ومركز ريادة الأعمال، ومركز خدمات المستثمرين، ومباني خدمات العاملين على مساحة 2020 مترا مربعا، وملعب نجيل صناعي، ومبنى الدفاع المدني، ونقطة إسعاف، إلى جانب منطقة مرافق عامة بمساحة 4800 متر مربع، حيث أن المساحات جرى تقسيمها على مساحات 240 مترا مربعا، والتي تمكن أي مستثمر صغير من البدء في المشروع الخاص به.



وتجرى المفاضلة بعد إعلان طرح الوحدات بين المتقدمين طبقا للقواعد التي أقرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بكراسة الشروط، وسيجرى التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد، وإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة، ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

