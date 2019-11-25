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التضحية الكبري.. ريال مدريد يُضحي بنجمي الفريق من أجل عيون نجم مانشستر يونايتد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:13 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني قرر التخلي عن نجمين من نجوم الفريق للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ريال مدريد يستهدف ضم بوجبا

وأظهر نادي ريال مدريد رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

طلبات مانشستر يونايتد للتخلي عن بوجبا

وأكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد لا ينوي التخلي عن  بوجبا في يناير القادم بمبلغ أقل من 150 مليون يورو.

ريال مدريد يضحي بنجمين لضم بوجبا

وكشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد لا يستطيع دفع المبلغ الذي يحتاجه نادي ريال مدريد للموافقة على رحيل بوجبا لذلك قرر النادي التخلي عن لاعبين لضم اللاعب.

وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد ينوي إعطاء  مانشستر يونايتد الثنائي خاميس رودريجيز وماريانو دياز مقابل الحصول على بول بوجبا ودفع مبلغ مالي بسيط.

موقف بوجبا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد

وكان بول بوجبا بوجبا قد أظهر رغبة منذ فترة طويلة في الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد منذ فترة طويله.

مشاركات بول بوجبا مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم

وقد شارك بول بوجبا مع في 8 مباريات فقط حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل خلالهم أي أهداف.

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مانشستر يونايتد فترة الإنتقالات ريال مدريد بوجبا

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