رئيس جامعة بني سويف: اجتياز 1820 باحثًاً للاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، عن إجتياز 1820 باحثًا من طلاب الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية، وذلك من خلال خمسة وسبعون اختبارًا، وذلك خلال ترأسه لمجلس إدارة مركز اللغات والترجمة، بحضور نواب رئيس الجامعة، ومدير وحدة الجودة، وعميد كلية الألسن، والمدير التنفيذي للمركز.



كما وافق المجلس على تنظيم دورات في اللغة الفرنسية لطلاب شعبة اللغة الفرنسية بكلية الحقوق من خلال دورات مقسمة على ستة عشر مستوى يحصل الطالب علي شهادة بعد اجتياز كل مستويين، وعدد ساعات كل مستوى 32 ساعة تدريبية، بالإضافة الى تنظيم دورات تدريبية في اللغة الانجليزية لـ50 متدرب بناء على طلب الادارة المركزية للبرلمان المدني بمديرية الشباب والرياضة.

