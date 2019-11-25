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عمرو دياب يتصدر الأكثر بحثًا عبر يوتيوب بـ"أول يوم في البعد" (فيديو)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:03 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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تصدرت أغنية "أول يوم في البعد" للنجم عمرو دياب "ترند" الأكثر بحثًا، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن طرحها من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مساء أمس.

أغنية "أول يوم في البعد"، من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي أسامة الهندي، وحققت الأغنية أكثر من 283,956 مشاهدة، خلال الساعات الماضية.

يشار إلى أن عمرو دياب قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا، وذلك على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 ، وذلك وسط حضور حشد كبير من ضيوف المهرجان، جمهور عمرو دياب.

يذكر أن عمرو دياب يستعد خلال الأيام القادمة لطرح ألبومه "أنا غير" كاملًا، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات استماع الأغاني الإلكترونية، وقد طرح عمرو من الألبوم سبع أغانٍ حتى الآن، ولاقت أغاني الألبوم رواجًا واسعًا لدى جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة القادمة، وكان قد طرح أولى أغاني الألبوم في بداية صيف 2019.
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الكلمات المفتاحية

فنون فن عمرو دياب الفجر الفني أول يوم في البعد أخبار الفن

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