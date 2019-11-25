مصرع مزارع غرقًا في الإسماعيلية

لقي مزارع مصرعه، اليوم الاثنين، غرقًا في ترعة منطقة المنايف المتجهة الي سيناء، وذلك لعدم إجادته السباحة، وذلك أثناء فتح أحد بوابات المياه لري الأرض.



كان اللواء جمال غزالي مدير امن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد غزالي محمد غزالي مأمور مركز شرطة ابوصوير يفيد بتلقيه بلاغا عن مصرع المدعو" عادل السيد أحمد " 32 عامًا" ويعمل مزارع مقيم المنايف دائرة المركز، غرقًا في الترعة المتجهة الي سيناء وذلك لعدم إجادته السباحة أثناء فتح أحد بوابات لمياه لري الأرض.



وتم التحفظ علي جثة المتوفي في ثلاجة مستشفي الإسماعيلية العام، وتحرر محضر بالواقعة وبسؤال ولد المتوفي أكد انه لم يتهم أحدا أو يشتبه فى الحادث جنائيا، وتبين من الكشف الطبى على جثة المتوفي، بمعرفة مفتش الصحة، أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

