إيداع طفل عمر يومين عثر عليه بشنطة خضار في دار رعاية مبروه بالدقهلية

أصدرت نيابة محافظة الدقهلية قرارا بإيداع طفل يبلغ من العمر يومين يدار رعاية نبروه علي اثر العثور عليه من أهالي مدينة نبروة، بملابسه كاملة، داخل حقيبة خضروات، ملقى في الشارع بمنطقة الأوقاف.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة نبروة، بعثور أحد الأهالي علي طفل حي ملقي داخل شنطة خضروات.



انتقلت مباحث المركز إلى مكان العثور على الطفل، وتبين أنه طفل ذكر حديث الولادة يرتدي ملابسه كاملة



تم نقل الطفل إلى مستشفى نبروه المركزي لإجراء الكشف الطبي عليه لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنه.



وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعىض علب النيابه التي قررت النيابة بايداع الطفل في دار الرعاية بنبرون وتسميته وتكثيل التحريات لكشف غموض الواقعة