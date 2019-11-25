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رئيس جامعة بني سويف يستعرض تقريرًا عن انجازات المنصة الإلكترونية للمعامل والأجهزة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:00 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف تقريرا مفصلا عن انجازات المنصة الإلكترونية للمعامل والأجهزة العلمية والمنوطة بدعم منظومة الدفع الموحد للأجهزة علي مستوى الجامعة، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدكتور احمد فرغلي مدير المركز ومديري المكاتب الرئيسية بالمركز.

وأوضح رئيس الجامعة أن المنصة تهدف الي بناء قاعدة بيانات رقمية تشمل جميع الأجهزة البحثية بالجامعة الأمر الذي يسهل ربط واستخراج المعلومات، كما يمكن تحديث قاعدة البيانات وإنشاء نظام رقمي للدفع الموحد مما يسهل متابعة حسابات جميع المعامل بصفة دورية، علاوة على إمكانية رفع كفاءة الأجهزة والمعامل إلكترونيا.

جدير بالذكر أن المنصة تقدم ما يزيد عن 148 خدمة علمية منها ما يقرب من 60 خدمة مجانية تقدم للباحثين.
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