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قرعة كاس مصر.. اعرف مواجهات الأهلي والزمالك في دور الـ32 لقاءات سهلة وأخرى صعبة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:54 م
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قرعة كاس مصر
قرعة كاس مصر
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أجريت قرعة كاس مصر بدور دور الـ32، اليوم الإثنين، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، والتي أسفرت عن مواجهات سهلة في انتظار الأهلي والزمالك والإسماعيلي.

وأجرى الاتحاد المصري قرعة كاس مصر موجهة بخروج أندية الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز من القرعة باعتبار الأهلي بطل الدورى والزمالك بطل الكأس وبيراميدز والمصري ثالث ورابع في ترتيب جدول الدوري المصري، بينما أجريت قرعة خاصة بين الأندية الصاعدة للدورى أسوان وطنطا وإف س مصر وانضم إليها الجونة صاحب المركز الـ15 فى ترتيب الدورى الموسم الماضي.

وكانت منافسات الدور التمهيدي لأندية الدرجة الثانية والثالثة في قرعة كاس مصر قد أسفرت عن تأهل 14 ناديًا، على أن يواجه كل نادٍ صاعد نظيره من الدوري الممتاز (أول 14 نادي بحسب ترتيب جدول الدوري في الموسم الماضي).

أما تواجد نادي الجونة في قرعة كاس مصر فتم بناء على إجراء قرعة خاصة بين الثلاثة الأندية الصاعدة للدورى (أسوان - طنطا _ إف سي مصر) وانضم إليها الجونة صاحب المركز الـ15 فى ترتيب الدورى الموسم الماضي لتكتمل الـ16 مواجهة في دور الـ32.

وأوقعت قرعة كاس مصر الزمالك في مواجهة أمام الشرقية، بينما يلتقي الأهلي مع بني سويف، والإسماعيلي مع الإعلاميين، بينما يواجه بيراميدز نجوم المستقبل.

نتائج قرعة كاس مصر:

- الأهلي ضد بني سويف.

- الزمالك ضد الشرقية.

- الإسماعيلي ضد الإعلاميين.

- إنبي ضد الترسانة.

- الإنتاج الحربي ضد أبو قير للأسمدة.

- حرس الحدود ضد بتروجيت.

- الإتحاد ضد النصر.

- المصري ضد قنا.

- أسوان ضد طنطا.

- المقاولون العرب ضد الجزيرة المطروحي.

- سموحة ضد العبور.

- وادي دجلة ضد بيلا.

- مصر ضد الجونة.

- طلائع الجيش ضد دكرنس.

- مصر للمقاصة ضد فاركو.

- بيراميدز ضد النجوم.
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