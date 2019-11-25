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الضربة القاتلة.. جوارديولا يصدم مانشستر سيتي قبل موقعة مان يونايتد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:51 م
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
وكالات
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سيخوض مانشستر سيتي مباراته المرتقبة ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بدون نجمه بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

أكد الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي ثالث الدوري الإنكليزي لكرة القدم الاثنين أن مهاجمه الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو سيغيب "لبضعة أسابيع" بسبب إصابة عضلية دون الافصاح عن طبيعتها.

وتعرض الأرجنتيني للإصابة خلال مباراة فريقه السبت ضد ضيفه تشلسي (2-1).

وقال غوارديولا في مؤتمره الصحافي عشية استضافة شاختار دانييتسك الأوكراني في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا "سيغيب سيرخيو خلال بعض المباريات، بضعة أسابيع. لا أعرف بالضبط، (الإصابة) في المقدمة".

وعلق المهاجم البرازيلي غابرييل جيزوس على إصابة أغويرو قائلا "لست سعيدا بإصابة سيرخيو. أنا لا أحب تعرض أصدقائي للإصابة، لكنني أعمل كل يوم بجد وأنا مستعد".

ومن المتوقع أن يلعب جيزوس أساسيا في غياب أغويرو.

ويملك مانشستر سيتي فرصة حجز بطاقة تأهله إلى ثمن النهائي، إذا تجنب الهزيمة أمام شاختار أو إذا فشل دينامو زغرب الكرواتي بالفوز على أتالانتا الإيطالي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها.

وقال غوارديولا "الموقف لدينا جيد، لكننا لم نتأهل بعد. غدا لدينا فرصة".

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة الثالثة برصيد عشر نقاط بفارق خمس نقاط أمام شاختار ودينامو زغرب، فيما يملك أتالانتا نقطة واحدة.

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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي جوارديولا أجويرو

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