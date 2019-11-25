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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 25/11/2019

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:00 م
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الفجر الاقتصادي
الفجر الاقتصادي
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 25/11/2019.


انخفضت صباح اليوم إمدادت الأكسجين لوحدة حامض النيتريك بالمصنع القديم لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - والتي واكبها تغير في إتجاه الرياح نحو مدينة أسوان، حيث تأثرت المدينة ببعض الانبعاثات الصادرة من الوحدة، الأمر الذي تسبب في بعض حالات ضيق التنفس لبعض المواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة بالمصنع.



إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات العرب ، مع تراجع معظم الأسهم لأدني المستويات ، و الذى جاء مع غياب المحفزات لدي المتعاملين وغياب المسئولين و غياب الأخبار الإيجابية عن البورصة تزامناً مع تأجيل الطروحات ، وخسر رأس المال السوقى بنحو 2.6 مليار جنيه مغلقاً تداولاته عند مستوى 707.930 مليار جنيه.



اجتمع  الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لمناقشة ومتابعة موقف الخطة الاستراتيجية التى تم وضعها بالتعاون مع أحد اكبر المكاتب الاستشارية وذلك لتطوير ودمج بعض الشركات التابعة للشركة القابضة ومنها شركتي قها وإدفينا، وكذلك شركات الزيوت لتكون أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة بالأسواق المحلية.


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يجرى حاليًا تطوير أداء فريق التفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية وفقًا لأحدث الممارسات المهنية الدولية، لإرساء ضمانات جديدة تُسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وحوكمة إجراءات وأعمال "الإيرادات" و"المصروفات" بالجهات الحكومية من أجل استخدام الأموال العامة في المسارات والأغراض المقررة، تنفيذًا للسياسات المعتمدة؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة وخفض العجز، والدين للناتج المحلي ورفع معدل النمو؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المُقدمة إليهم.


قال محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعي طيبة 1 هو ملك خالص لمصر وسيتم استخدامه لمدة 15 عام وبالتالي سيراعي أسعار الخدمات المنافسة الموجودة من الشركات الأخرى التي تقدم خدمات الاتصالات التقليدية، وستكون في متناول الجميع، وستقوم بتقديم خدماته الشركة الوطنية لخدمات الأقمار الصناعية وهي مملوكة للحكومة المصرية، ستحدد اسعار تنافسية تناسب المستهلك وتقدم اسعار مقبولة وجودة أعلى فى خدمات الاتصالات، بجانب خدمات الشركات التجارية.


حقق ملتقى "شغلني" الخامس للتوظيف نجاحا كبيرا، السبت الماضي، بعد إقبال آلاف الشباب على الحدث للتقدم إلى 10 آلاف وظيفة يوفرها الملتقى في 50 شركة بعشرات التخصصات ولمختلف الأعمار والمؤهلات.


ألقى محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة نيابة عن الدكتورمصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى إفتتاح فعاليات الأسبوع الخامس لبرنامج تنمية البنية التحتية بافريقيا PIDA WEEK 2019 والمنعقد بالقاهرة.


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