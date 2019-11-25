ريال مدريد يصدم نجومه الكبار ويرسل هدية ثمينة إلى نجميه

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين أن ريال مدريد اتخذ قرارا مفاجئا بشأن نجميه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وذكرت صحيفة "ABC" في تقرير لها اليوم الإثنين: "ريال مدريد يحمي عموده الفقري، الأوروجوياني هو الإضافة الجديدة لجودة وقوة الفريق والبرازيلي جدار الصد منذ 2016".

وتابعت: "تعانق الثنائي عندما سجل الطائر الصغير هدف العودة أمام ريال سوسيداد، الطائر هنا هو فيدريكو سانتياغو فالفيردي ديبيتا، الأوروغوياني البالغ 21 عامًا. هو الإضافة الأحدث لجودة وقوة ريال مدريد زيدان".

وأضافت: "شريكه في الملعب هو الرجل الذي منحه الكثير من النصائح، اللاعب المخضرم وهو لا يزال في الـ 27 من عمره، الرجل الذي خاض آلف معركة وتعرض لآلف ضربة، كارلوس هينريكي كاسيميرو، جدار ريال مدريد منذ أربع سنوات".

وواصلت: "في نادٍ يمر بعملية التحول الضرورية لتجديد دماء فريقٍ بطل، فالفيردي وكاسيميرو يؤمنان ضمانات مستقبلية للبيت الأبيض بعدما جدد النادي عقد فالفيردي لست سنوات حتى 2025 بعد أيامٍ من تجديد عقد كاسيميرو حتى 2023 بعدما جدد عقد كروس حتى 2023 في مايو مؤمنًا محرك الفريق وعموده الفقري".

واختتمت: "فالفيردي هو اليوم أسعد لاعب في ريال مدريد بعدما بات أحدث من يحقق حلم حجز مركزٍ أساسي في الفريق الأول بعد صعوده من الكاستيا ليسجل هدفين خلال آخر مباراتين ويحجز مكانه في تشكيلة زيدان لشهرين. فالفيردي شارك هذا الموسم في 11 مباراة بعدما لعب في موسمه الأول مع الفريق 25 مباراة".