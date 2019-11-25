رئيس جامعة السويس يفتتح معرض الجامعة الثالث للكتاب (صور)

افتتح الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس معرض جامعة السويس للكتاب في نسخته الثالثة بحضور السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة.



وخلال الأفتتاح حرص الشرقاوي علي تفقد دور النشر المشاركة بالمعرض والاطلاع على مختلف نوعيات الكتب وأسعارها والخصومات المتوفرة للطلاب لتشجيع الطلاب على الاقبال عليها، واشاد "الشرقاوى" بتميز محتوي الكتب وتنوعها حيث تشمل جميع التخصصات العلمية والادبية والروايات بإصدرات عربية وأجنبية تخدم جميع الاعمار السنية ومختلف الاهتمامات، كما اعرب عن سعادته بأقبال الطلاب علي المعرض مما يعكس حرصهم علي تنمية وعيهم الثقافي والفكري وادراكهم لأهمية القراءة.



وقد صرح رئيس الجامعة ان تنظيم مثل هذه المعارض يأتي من منطلق حرص الجامعة علي القيام بدورها التنويري بأعتبارها منارة تعليمية وتنويرية في المجتمع فضلا عن نشر الوعي الثقافي والنهوض بالمستوي الفكري لدي طلابها وتوفير مصادر معلوماتية موثوقة ومراجع بحثية تخدم الطلاب والباحثين بأسعار زهيدة.



وجدير بالذكر ان المعرض مقام بمبني الابداع والابتكار بالجامعة بمشاركة 20 دور نشر اكاديمي وثقافي أبرزها دار الأهرام، الأكاديمية،المكتب العربي للمعارف، المؤسسة العربية للعلوم والثقافة، اوزوريس وراوبط وتم تخصيص الطابق الاول لدور النشر الثقافية والطابق الثاني لدور النشر الاكاديمية، كما يضم المعرض الاف النسخ في جميع التخصصات باصدرات مختلفة.



