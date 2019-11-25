محافظ سوهاج يتفقد معسكر الإيواء الافتراضي بحي الكوثر (صور)

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، يرافقة اللواء أيمن دياب رئيس أركان حرب قوات الدفاع الشعبي والعسكري، معسكر الإيواء الإفتراضي، بحي الكوثر، في ثاني أيام التدريب المشترك "صقر 55"، والذي يعقد للتدريب العملي لمواجهة الأزمات والطوارئ.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبي تفقدا المعسكر الافتراضي بحي الكوثر بطاقة اجمالية تصل الى 200 فرد، والذي تم انشائه وتجهيزة من قبل جمعية الهلال الأحمر، ومديريتي التضامن الأجتماعي؛ والشباب والرياضة، لإستقبال المتضررين من أزمة السيول الافتراضية، لافتًا انه يحتوى على 50 خيمة للإقامة، و15 خيمة لتقديم الخدمات.



وأضاف "التوني" أن كل خيمة تحتوي على 3 أسرة، وخزان لمياه الشرب، وجميع المستلزمات والأدوات الأساسية اللازمة للمتضررين، فضلًا عن مستشفى ميداني بها عيادات طبية متنقلة، ووحدة شئون اجتماعية، ومركز لتسجيل بيانات المتضررين، ومركز ثقافي وتعليمي، ودورات مياه للرجال والسيدات، ودورات مجهزة لذوي الإعاقة.



كما يحتوي معسكر الإيواء على مخبز متنقل، ومنطقة ترفيهية، ومسجد، وكنيسة، وملعب، بالإضافة إلى مخزن المهام، ونقطة الشرطة، ومشغل، وفصل تعليمي





وتستمر فعاليات التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والطوارئ "صقر 55" لليوم الثاني على التوالي، بحضور اللواء أ.ح أيمن دياب رئيس أركان حرب قوات الدفاع الشعبي والعسكري، واللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام حسين مساعد مدير أمن سوهاج، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي للمحافظة أن فعاليات اليوم الثاني تضمنت طرح عد من الأزمات المختلفة في توقيت واحد بعدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة نتيجة سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة وسيول، ونتج عنها " قطع طرق، وإنهيار منازل، وبعض الحرائق، وغرق زراعات، وإنهيار مدارس، وحوادث قطارات، ونفوق حيوانات، وإصابة ووفاة عدد كبير من المواطنين".



وقال المتحدث الرسمي أن رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية المختلفة من "الصحة، والطب البيطري، والمرور، والحماية المدنية، والإسعاف، والسكة الحديد، والطرق والكباري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى الأزهر، والأوقاف، والكنيسة"، قاموا بعرض مخطط تفصيلي لمواجهة جميع الأزمات في نفس التوقيت من توفير الدعم اللازم سواء من خلال المعدات والأجهزة والآلات اللازمة والموجودة بالفعل داخل المحافظة لمواجهة الأزمة، وايضا من خلال الإستعانة بمعدات وآلات وأجهزة من المحافظات المجاورة لتغطية الأزمة خاصة إذا كانت خارج قدرة وإمكانيات المحافظة.



بالإضافة إلى توفير الأماكن اللازمة من مخيمات ومعسكرات الإيواء العاجل للحالات المشردة، وتوفير الأماكن اللازمة بالمستشفيات العامة والخاصة والوحدات الصحية، والمستشفيات الميدانية المتنقلة؛ لعلاج المصابين من جراء الكوارث، وكذلك قيام مديرية الطب البيطري بدوره في عمليات تحصين الحيوانات ضد الأمراض التى من الممكن أن تتسبب بها السيول، ودورها في نقل الحيوانات النافقة والتخلص منها بطريقة آمنه وصحية، فضلًا عن دور مديرية التضامن الإجتماعي وتوفير الدعم والكميات اللازمة من البطاطين وصرف الإعانات العاجلة والإعانات المالية اللازمة للحالات.



ولفت المتحدث الرسمي إلى أن المؤسسات الدينية من الأزهر والأوقاف والكنيسة" استعرضوا أيضا دورهم الداعم في تقديم الدعم النفسي وطمأنة المواطنين، وتقديم المساعدات اللازمة خاصة في عمليات دفن الموتى، من جراء تلك الأزمات المختلفة.

