نائب وزير التعليم "يغير" برنامج زيارته لمدارس بني سويف (صور)

فاجأ الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، مسؤولي مديرية التربية والتعليم ببني سويف، بطلبه تغيير برنامج زيارته المعد مسبقًا، ليزور عددًا من المدارس، لم تدرج ببرنامج الزيارة، بهدف الوقوف على مستوى العملية التعليمية، ومدى إنضباط المعلمين وإلتزام الطلاب والطالبات بالحضور.



وزار نائب وزير التعليم، مدرستي الإعدادية ببني سويف الرحبة وصلاح سالم الإبتدائية، التابعتين لإدارة بني سويف التعليمية، بدلًا من مدرستي محمد متولي الشعراوي الابتدائية، ومحمد أنور السادات الإعدادية بنين بشارع عبد السلام عارف.



وخلال زيارة نائب الوزير لمدرسة الرحبة، فوجئ بغياب طلاب الشهادة الاعدادية بالمدرسة، واستفسر من إحدى المعلمات عن سبب غيابهم، قالت له: هم اللي بيغيبوا، نعمل إيه؟، في حين ردت إحدى زميلاتها: لأ يا معالي الباشا الطلاب بييجوا، فقرر نائب الوزير إيقافهما وإحالتهما للتحقيق.



وكان المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، استقبل، صباح اليوم الإثنين، الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في مستهل زيارته للمحافظة اليوم، وذلك في حضور النواب: عبد الرحمن برعي، وعاطف عبد الجواد، ومجدي بيومي، ومحمود عزت، أعضاء مجلس النواب، ومحمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى الديب، نقيب معلمي بني سويف، والمستشار أحمد عبد الجواد، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم.



وناقش المحافظ مع نائب الوزير عددا من الملفات والموضوعات المهمة المتعلقة بقطاع التعليم، ومتطلبات تقديم خدمة تعليمية بالمستوى المطلوب، وعددًا من المطالب لدعم المنظومة التعليمية بشكل عام، والمعلمين بصفة خاصة، لاسيما وأن المعلم أحد الركائز الأساسية لتقديم خدمة تعليمية مميزة، تتسق مع رؤية الدولة في تطوير التعليم.

