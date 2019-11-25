Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب وزير التعليم "يغير" برنامج زيارته لمدارس بني سويف (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
فاجأ الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، مسؤولي مديرية التربية والتعليم ببني سويف، بطلبه تغيير برنامج زيارته المعد مسبقًا، ليزور عددًا من المدارس، لم تدرج ببرنامج الزيارة، بهدف الوقوف على مستوى العملية التعليمية، ومدى إنضباط المعلمين وإلتزام الطلاب والطالبات بالحضور.

وزار نائب وزير التعليم، مدرستي الإعدادية ببني سويف الرحبة وصلاح سالم الإبتدائية، التابعتين لإدارة بني سويف التعليمية، بدلًا من مدرستي محمد متولي الشعراوي الابتدائية، ومحمد أنور السادات الإعدادية بنين بشارع عبد السلام عارف.

وخلال زيارة نائب الوزير لمدرسة الرحبة، فوجئ بغياب طلاب الشهادة الاعدادية بالمدرسة، واستفسر من إحدى المعلمات عن سبب غيابهم، قالت له: هم اللي بيغيبوا، نعمل إيه؟، في حين ردت إحدى زميلاتها: لأ يا معالي الباشا الطلاب بييجوا، فقرر نائب الوزير إيقافهما وإحالتهما للتحقيق.

وكان المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، استقبل، صباح اليوم الإثنين، الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في مستهل زيارته للمحافظة اليوم، وذلك في حضور النواب: عبد الرحمن برعي، وعاطف عبد الجواد، ومجدي بيومي، ومحمود عزت، أعضاء مجلس النواب، ومحمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى الديب، نقيب معلمي بني سويف، والمستشار أحمد عبد الجواد، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم.

وناقش المحافظ مع نائب الوزير عددا من الملفات والموضوعات المهمة المتعلقة بقطاع التعليم، ومتطلبات تقديم خدمة تعليمية بالمستوى المطلوب، وعددًا من المطالب لدعم المنظومة التعليمية بشكل عام، والمعلمين بصفة خاصة، لاسيما وأن المعلم أحد الركائز الأساسية لتقديم خدمة تعليمية مميزة، تتسق مع رؤية الدولة في تطوير التعليم.
نائب وزير التعليم "يغير" برنامج زيارته لمدارس بني سويف (صور)
نائب وزير التعليم "يغير" برنامج زيارته لمدارس بني سويف (صور)
نائب وزير التعليم "يغير" برنامج زيارته لمدارس بني سويف (صور)
نائب وزير التعليم "يغير" برنامج زيارته لمدارس بني سويف (صور)
نائب وزير التعليم "يغير" برنامج زيارته لمدارس بني سويف (صور)
نائب وزير التعليم "يغير" برنامج زيارته لمدارس بني سويف (صور)
نائب وزير التعليم "يغير" برنامج زيارته لمدارس بني سويف (صور)
نائب وزير التعليم "يغير" برنامج زيارته لمدارس بني سويف (صور)
نائب وزير التعليم "يغير" برنامج زيارته لمدارس بني سويف (صور)
نائب وزير التعليم "يغير" برنامج زيارته لمدارس بني سويف (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم وزارة التربية والتعليم حوادث بني سويف جامعة بني سويف بني سويف اهم اخبار محافظة بني سويف اليوم أخبار محافظة بني سويف اليوم

أخبار تهمك

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

مفاجأت في قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ يوم

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 19 ساعة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية في قائمة المستبعدين عن الأهلي أمام الجونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم ON SPORT YouTube بدون تقطيع.. هدف رمضان صبحي

منذ 14 دقيقة

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 8 ساعات

On sport.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD

منذ حوالي 6 ساعات

«اونلاين NOW الاهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر GOAL يلا شوت al ahly رابط مباشر متعدد on sport كورة اونلاينHD

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام سان جيرمان.. زيدان يستبعد 8 لاعبين

منذ ساعة الا ربع

ريال مدريد يصدم نجومه الكبار ويرسل هدية ثمينة إلى نجميه

منذ نصف ساعة

kora live| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

رابط HD live مشاهدة مباراة الاهلي والجونة On Sport بث مباشر ahly كورة لايف بدون تقطيع

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

نائب وزير التعليم يعلن عن قائمة أولويات المنظومة التعليمية الجديدة (تعرف عليها)

'التعليم' تُقيم احتفالية تسليم شهادات تدريب معلمي الدمج بمدارس "العام والفني"

وكيل تعليم بني سويف في مؤتمر "المعلمون أولًا": المعلم هو عماد العملية التعليمية (صور)

نائب وزير التعليم يتابع تطبيق النظام الجديد في أول يوم دراسي بـ"بني سويف" (صور)

وزير التعليم يتقدم بالعزاء لأسرة معلم بمحافظة المنوفية

لقاء تعريفي ببرنامج "المعلمون أولاً" في كفرالشيخ بقاعة التطوير التكنولوجي (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:50 ص

On sport.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD

رابط HD live مشاهدة مباراة الاهلي والجونة On Sport بث مباشر ahly كورة لايف بدون تقطيع

04:14 م

«اونلاين NOW الاهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر GOAL يلا شوت al ahly رابط مباشر متعدد on sport كورة اونلاينHD

04:52 م

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

03:45 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status