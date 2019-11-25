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الأهلي يُنهي الشوط الأول أمام الجونة متقدمًا بثنائية وليد سليمان

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:42 م
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الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشوط الأول من مواجهته أمام الجونة متقدمًا بهدفين نظيفين، في المباراة المقامة على ستاد "الجونة" والمؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات على تشكيل فريقه حيث أشرك وليد سليمان منذ البداية ومروان محسن في الهجوم بديلا لأجاي الذي شارك في مركز الجناح الأيسر المباراة، واكتفى بعمرو السولية في وسط الملعب بجواره المتقدم محمد مجدي "قفشة".

بدأ اللقاء سريعًا حيث انطلق حسين الشحات من الجهة اليمنى لكن كرته وصلت سهلة للحارس محمود الغرباوي، ليرد أحمد مجدي بتسديدة قوية من خارج منطقة جزاء الأهلي ليتصدى لها محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر ويمسك الكرة بثبات.

ومرر حسين الشحات كرية بينية إلى مروان محسن لكن محمد نجيب تدخل في الوقت المناسب ويحول الكرة إلى ركلة ركنية.
وفي الدقيقة العاشرة نفذ محمد مجدي "قفشة" ركلة ركنية حيث مرر الكرة إلى علي معلول والذي مرر الكرة بدوره إلى وليد سليمان على حدود منطقة جزاء الجونة ليسدد الكرة قوية وتمر من تحت أيدي محمود الغرباوي حارس الجونة ويسجل الهدف الأول للأهلي في المباراة.

عقب الهدف الأول للأهلي حاول لاعبو الجونة العودة للقاء لكن الضيوف لم يتركوا لهم الفرصة وباغتوهم في أكثر من مرة بفضل الثلاثي الخطير حسين الشحات ووليد سليمان ومحمد مجدي "قفشة".

وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة نفذها وليد سليمان لكنها علت عارضة الجونة في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

واستمر ضغط الأهلي على مرمى الجونة حيث مرر جونيور أجاي تمريرة متقنة لحسين الشحات الذي بدوره فضل التمرير إلى وليد سليمان لكن عمرو السعداوي الظهير الأيسر للجونة أبعد الكرة قبل أن تصل إلى وليد سليمان داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر.

وانطلق محمد هاني من وسط الملعب ليصل إلى حدود منقطة جزاء الجونة ويسدد الكرة قوية أرضية لتمر بجوار القائم الأيمن للحارس محمود الغرباوي.

وفي الدقيقة 27 حصل محمد محسن ليلة لاعب وسط الجونة على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخله القوي على قدم وليد سليمان، ليسدد حسين الشحات كرة من داخل منطقة الجزاء لكن الغرباوي تصدي لها وأنقذ فريقه من هدف محقق بعدما سدد أجاي الكرة باتجاه المرمى.

وحصل والتر بواليا لاعب فريق الجونة على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة، بعد تدخل قوي على مدافع الأهلي أيمن أشرف.

وفي الدقيقة 32 راوغ حسين الشحات جناح الأهلي عمرو السعداوي ظهير أيسر الجونة مرر الكرة لعمرو السولية الذي سدد كرة قوية لكنها علت عارضة أصحاب الأرض وتضيع فرصة أخرى للمارد الأحمر، لإضافة الهدف الثاني.

وسقط رامي ربيعة على الأرض في الدقيقة 36 بعد تدخل قوي من محمد ناجي "جدو" داخل منطقة جزاء الأهلي دون قصد، ليتدخل الجهاز الطبي للفريق الأحمر، ويعود اللاعب للمشاركة من جديد بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول قاد عمرو بركات هجمة مرتدة لأصحاب الأرض ليمرر الكرة لبواليا الذي مرر الكرة لمحمد ناجي جدو ليسدد الكرة خارج الملعب.

ومع حلول الدقيقة 42 مرر حسين الشحات كرة عرضية من الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء الجونة لتصل الكرة إلى وليد سليمان الذي وضعها داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني له وللأهلي في المباراة.

ومرت الدقائق القليلة من عمر هذا الشوط لينتهي بتقدم الأهلي بهدفين دون مقابل سجلهما وليد سليمان.
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