طلاب الكلية المصرية بجامعة القناة في زيارة علمية للمنطقة الصناعية الصينية بالسويس

نظمت جامعة قناة السويس، زيارة ميدانية لطلاب وطالبات الكلية الصينية لمصانع الالكترونيات بالمنطقة الصناعية بمحافظة السويس، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي رئيس الجامعة، وذلك لتعزيز التدريب العملي والميداني، وتعريف الطلاب بطبيعة العمل ومتطلباته بالمصانع.



وكان الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة قد أكد على أهمية التدريب العملي الميداني خاصة بين طلاب الكليات العملية، وذلك لصقل المادة العلمية لديهم، والاهتمام بالتدريب العملي، وإدماجهم بالأجواء الصناعية، وإعدادهم للعمل بالمصانع وتحمل المسؤولية.



وأقيمت الزيارة تحت إشراف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، وبإشراف تنفيذي للدكتور أحمد فؤاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وأوضح الدكتور أحمد شحاتة المدرس بقسم الميكاترونيك، إن الزيارة تاتي ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنظمها الأقسام الدراسية بالكلية الى المصانع، لتعزيز التدريب العملي والميداني، وتعريف الطلاب بطبيعة العمل ومتطلباته بالمصانع، ومتابعة خطوط الإنتاج، وقد تضمنت الزيارة العلمية زيارة الشركة الأم وعدد من مصانع المواد الخام اللازمة لصناعة الفايبر جلاس، وتصنيع الدراجات النارية.

