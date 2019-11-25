مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام سان جيرمان.. زيدان يستبعد 8 لاعبين

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن القائمة الرسمية لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم غد الثلاثاء.





واستدعي زين الدين زيدان 19 لاعباً لقائمة ريال مدريد والتي شهدت غياب كلا من ناتشو، اودرزيولا، خاميس رودريغيز، أسينسيو، لوكاس فاسكويز، فينسيوس، ماريانو دياز وإبراهيم دياز.





وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، ألتيوب

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، ميندي

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو

خط الهجوم: رودريغيو جوس، يوفيتش، بيل، بنزيمة، هازارد





ويسعي ريال مدريد لحصد الانتصار للثأر من هزيمة المباراة الأولي التي خسرها في ملعب حديقة الامراء بثلاثة أهداف دون رد.