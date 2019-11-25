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الإمارات تشارك في الاجتماع العاشر لمبادرة "منع انتشار ونزع السلاح النووي"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:14 م
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بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع العاشر لمجموعة مبادرة "منع انتشار ونزع السلاح النووي" الذي انعقد في "ناغويا" بحضور الدكتور عبيد الكتبي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون العسكرية والأمنية.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يقام كل خمس سنوات، تمهيدا لمؤتمر مراجعة معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" المقرر انعقاده في الربيع المقبل.

وأشار البيان الختامي للاجتماع إلى الإنجازات الكبيرة لمعاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" في السنوات الخمسين التي انقضت منذ دخولها حيز التنفيذ، وكان لها دور فعال في الحد من الانتشار النووي.

ودعا البيان أطراف المعاهدة إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب المعاهدة، كما أكد  أن مبادرة "منع انتشار ونزع السلاح النووي" سوف تواصل اتخاذ إجراءات لتحقيق تقدم نحو مزيد من الشفافية للترسانات النووية، ودخول معاهدة حظر التجارب النووية الشامل حيز التنفيذ، والشروع فوراً في مفاوضات نحو معاهدات تحظر إنتاج المواد الانشطارية التي تستخدم لإنتاج أسلحة نووية.

وذكر البيان أن المبادرة سوف تقدم مجموعة من الاقتراحات للمساهمة في إنجاح مؤتمر معاهدة " عدم انتشار الأسلحة النووية".

وتضم مجموعة مبادرة "منع انتشار ونزع السلاح النووي" في عضويتها إلى جانب دولة الإمارات كل من أستراليا، وكندا، وتشيلي، وألمانيا، واليابان، والمكسيك، وهولندا، ونيجيريا، والفلبين، وبولندا، وتركيا.

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الكلمات المفتاحية

منع انتشار ونزع السلاح النووى الإمارات

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