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مفاجأت في قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:13 م
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باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
وكالات
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أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة فريقه التي ستواجه ريال مدريد الإسباني غدًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتواجد مهاجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، والذي عاد للظهور خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام ليل في الدوري، في قائمة اللاعبين الذي اختارها المدرب توماس توخيل، استعداداً لمواجهة ريال مدريد، غداً الثلاثاء، بالجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي.

ضمت قائمة "البي إس جي" كل من:

حراسة المرمى: كيلور نافاس وسرجيو ريكو وجاريسون إينوسون.

خط الدفاع: خوان بيرنات وكولين داجبا وعبدو ديالو وبريسنيل كيمبيمبي ونيانزو كواسي وماركينيوس وتوماس مونييه وتياجو سيلفا.

خط الوسط: عادل عوشيشي وأنخيل دي ماريا ويوليان دراكسلر وإدريسا جي ولياندرو باريديس وبابلو سارابيا وماركو فيراتي.

خط الهجوم: إدينسون كافاني وماورو إيكاردي ونيمار وكيليان مبابي.
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