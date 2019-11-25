وليد سليمان يحرز الهدف الأول للأهلي

أحرز اللعب وليد سليمان الهدف الأول في الدقيقة 10 من أحداث المباراة.



وكان نظم نادي الأهلي والجونه ممر شرفي للاعبي المنتخب الأوليمبي تكريمًا لهم بعد فوزهم بالبطولة الإفريقية.





وكان استقر لاعبو الأهلي والجونة على الوقوف ممر شرفى للاعبى المنتخب الأولمبى من الفريقين الذين شاركوا فى التتويج ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التى أقيمت مؤخرا فى مصر، والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.







ويجلس على دكة بدلاء الأهلي فى مباراة اليوم أمام الجونة، شريف إكرامى، الأنجولي جيرالدو، أحمد فتحى، حسام عاشور، وليد أزارو، ورمضان صبحى، بينما استبعد السويسرى فايلر كلًا من المالى أليو ديانج، على لطفى، محمود وحيد، وأحمد الشيخ.