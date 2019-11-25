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وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي على هامش اجتماع جامعة الدول العربية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:02 م
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سامح شكري - وزير الخارجية السعودي
سامح شكري - وزير الخارجية السعودي
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التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة للأمير فيصل بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية، مؤكداً على عُمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين مصر والمملكة العربية السعودية وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات وطيدة.

وأشار حافظ إلى أن لقاء الوزيرين تناول الموقف إزاء التطورات الأخيرة المُتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصةً مسألة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المُحتلة.

كما أضاف حافظ أن الوزيرين بحثا كذلك مُجمّل جوانب العلاقات الوطيدة بين البلديّن الشقيقيّن وسُبل دفع مجالات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، فضلاً عن التطرُّق إلى أهم المستجدات الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاه القضايا محل الاهتمام المُشترك.
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