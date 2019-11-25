وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن

يتوجه مساء اليوم وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك للمُشاركة في اجتماع المجموعة المصغرة لدول الائتلاف الدولي لمكافحة داعش على مستوى وزراء الخارجية.





وأوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع سيُناقش دور الائتلاف وجهوده ذات الصلة بمكافحة التنظيم الإرهابي وكذا تقييم الموقف والتحركات الدولية المستقبلية، على ضوء التطورات الأخيرة بشمال شرق سوريا.



