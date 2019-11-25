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مورينيو يكشف صعوبة اول مباراة له بدوري أبطال أوروبا مع توتنهام

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:01 م
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مورينيو
مورينيو
أحمد عصام
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أكد ‏جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إنه يحب مسابقة دوري الأبطال مثل الجميع في كرة القدم، مشيرا إلى أنها شيء يحلم الجميع بالفوز به ولا يتمتع كل شخص أو لاعب بميزة الفوز بدوري الأبطال في النهاية.

وقال جوزيه مورينيو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة اولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا : "كنت سعيدًا كثيرا عندما حققت لقب دوري أبطال أوروبا من قبل، ‏وإذا قال ماوريسيو بوتشيتينو أن [خسارة النهائي الماضي أثرت على اللاعبين] فهو هنا يشارك مشاعره و ينشر البعض من الطاقة السلبية داخل الفريق.

وأضاف : "انظر إلى ليفربول لقد شعروا بالإحباط لعدم الفوز بها في الموسم قبل الماضي، ثم وصلوا إلى النهائي في الموسم التالي وفازوا به".

وواصل : "‏أستطيع أن أتخيل الأجواء لأنني كنت في الملعب الجديد كمتابع لكرة القدم، وشاهدت سبيرز ضد نيوكاسل وشعرت بذلك الإثارة داخل الملعب، ولم تكن النتيجة جيدة ولكن شعرت بالاتصال بين المشجعين والفريق، وان الفريق إنتقل إلى ملعب أكبر و اجمل اتمنى أن نحظى بذلك التواصل غدا".

وأكمل جوزيه مورينيو عن ماوريسو بوتشيتينو : "لم أتحدث معه لقد كنت هنا طيلة الوقت وأعلم ما يمر به، ولقد تحدثت إلى ابنه في أكاديمياتنا ، وسأتصل به لاحقا، أخبرت اللاعبين انهم أحرار إذا أرادوا الالتقاء به و عزمه لوجبة عشاء".

يذكر أن فريق توتنهام هوتسبير سوف يلتقي مع فريق اولمبياكوس اليوناني يوم الثلاثاء في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الوايت هارت لين الجديد في لندن، وسوف تكون تلك المباراة هي الأولى للمدرب البرتغالي في دوري أبطال أوروبا مع فريق توتنهام.
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