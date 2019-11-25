Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:54 م
Advertisements
هدى زيدان
Advertisements

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حيثيات حكمها الصادر بعدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC.


وجاء في الحيثيات أن أحمد حمزة عبدالحميد محمود المحامي أقام دعوى مستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمدير الإداري لقناة BBC بالقاهرة؛ لمنع بث قناة BBC الإخبارية، ووقف البث بجمهورية مصر العربية؛ لنشرها أخبارًا كاذبة، وبثها معلومات مغلوطة، وعدم تحرِّي الدِّقة والمهنية في الرسالة الإعلامية الموجهة ضد مصر، ثانيًا، الحكم بوقفها، لمخالفتها اللوائح والقوانين بمحافظة الجيزة، لاتخاذها مقرًا سكنيًّا لعمل إداري إعلامي دون تصريح بذلك من الجهة المختصة، ولعدم بثها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، الجهة المختصة، قانونًا لبث ونشر القنوات الإعلامية داخل حدود جمهورية مصر العربية، مخالفة بذلك القوانين واللوائح المعمول بها، ثالثًا، والغرض من اختصام سيادة المدعي عليهما الأول والثاني هو تنفيذ حكم عدالة المحكمة بحكم مستعجل نافذ، تأسيسًا على أن المدعي عليه الثالث يمارس البث الإعلامي بغير تحرِّي الدقة، وافتقاره للمهنية، وعدم حياده، وعدم السماح للطرفين بطرح أسانيده، ولما يؤثر ذلك السلوك على التحريض ضد الدولة ومؤسساتها، مما يعد جريمة مهنية وجنائية.


وأضافت الحيثيات، أن طلبات المدَّعي وإن كانت في ظاهرها طلبًا وقتيًّا إلا أنها تستلزم من المحكمة بحثًا موضوعيًّا متعمقًا لا عرضيًا، لبيان ما إذا كانت هيئة الإذاعة البريطانية تتعمد إحداث تلك الأفعال، وبيان ماهية الآثار التي ترتبت على نشر هذه الأكاذيب، وأنه من المحتم على المحكمة قانونًا أن تتحسس ظاهر الأوراق دون الخوض فيما يمس أصل الحق فيها، وأن تكون الأوراق منبأة ظاهريًا عن أحقّية المدَّعي بطلباته دون المساس بأصل الحق.



وتابعت الحيثيات، أن طلبات المدَّعي تتطلب من المحكمة إجراء بحث موضوعي متعمق باستخدام طرق الإثبات المختلفة، والتي يمتنع على المحكمة القيام بها، لمساس ذلك بأصل الحق في الدعوى، ولاختصاص محكمة الموضوع دون القضاء المستعجل، الأمر الذي تكون معه شرائط اختصاص هذه المحكمة غير متوافرة بأوراق الدعوى، وعليه تقضي المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى.
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
"الفجر" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC
Advertisements

أخبار تهمك

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 7 ساعات

On sport.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة مدوية في قائمة المستبعدين عن الأهلي أمام الجونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

«اونلاين NOW الاهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر GOAL يلا شوت al ahly رابط مباشر متعدد on sport كورة اونلاينHD

منذ نصف ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ نصف ساعة

رابط HD live مشاهدة مباراة الاهلي والجونة On Sport بث مباشر ahly كورة لايف بدون تقطيع

منذ ساعة و 9 دقيقة

kora live| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. مواعيد جدول كأس مصر دور الـ32

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ضربة موجعة لدورتموند تسعد برشلونة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ يوم

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:50 ص

On sport.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

03:45 م

«اونلاين NOW الاهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر GOAL يلا شوت al ahly رابط مباشر متعدد on sport كورة اونلاينHD

04:52 م

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

02:52 م

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

10:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status